انتقادات حادة لزكريا ناصف وميهوب بشأن الأداء الدفاعي لمنتخب مصر وأخطاء خط الوسط، مع دعوتهما لفصل المهام الإدارية عن الفنية، بالإضافة إلى نتائج مباريات كأس مصر وكأس إسبانيا وكأس السوبر لكرة اليد.

شهد المشهد الكروي المصري جدلاً واسعاً حول الأداء الدفاعي والتكتيكي ل منتخب مصر الأول خلال مواجهة مالاوي، حيث وجه زكريا ناصف ، الخبير الكروي، انتقادات لاذعة للأداء العام للفريق، معتمداً على تحليل دقيق لمجريات المباراة.

وأكد ناصف أن المدير الفني علي ماهر بالغ في التركيز على الجانب الدفاعي على حساب الجوانب الهجومية والتنظيمية، مما أثر سلباً على هيبة المنتخب وشكله التكتيكي خلال الشوطين. وأشار ناصف في تصريحات تلفزيونية واضحة إلى ضرورة وجود شخصية قيادية قوية داخل الجهاز الإداري للفريق، تكون قادرة على تحمل الأعباء الإدارية والتنظيمية، مما يتيح لمدير الفني فرصة التركيز التام على المهام الفنية وتحضيرات الفريق.

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ناقش ناصف الهوية الإدارية للمنتخب وانتقد ضعف خط الوسط

وساءل ناصف عن الهوية الشخصية التي ستتولى الإشراف على الشؤون الإدارية خلال المعسكرات المقبلة، مشدداً على أن اختيار شخص غير مؤهل أو ضعيف الشخصية قد يعيق عمل الجهاز الفني، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به المنتخب خلال التصفيات الأفريقية لم يكن مقنعاً، وهناك العديد من الأخطاء التكتيكية الفردية والجماعية التي كانت سبباً رئيسياً في التأثير السلبي على نتيجة المباراة. وفي سياق متصل، لم يكن لاعب المنتخب السابق ميهوب بأفضل حالاً فيما يخص تقييم الأداء، حيث وجه انتقادات حادة لأداء الثلاثي المكون لخط وسط المنتخب، واصفاً إياهم بالضعف الشديد خاصة في جانب تمريرات الاختراق والتوزيع.

وأشار ميهوب إلى أن سوء أداء خط الوسط سبب في فقدان الفريق للسيطرة على مجريات اللعبة، مما فتح المجال للخصم لممارسة الضغط والسيطرة على الإيقاع. كما علق ميهوب على تصريحات المدير الفني علي ماهر عقب المباراة، معرباً عن استيائه الشديد منها، معتبراً أن تبرير النتيجة السيئة وتبرئة اللاعبين من المسؤولية كان نهجاً غير مسؤول ولا يليق بمستوى اللاعب والكبار.

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وأكد ميهوب على ضرورة أن يتفرغ المدير الفني تماماً لدوره الفني، دون الانشغال بمهام الإدارة التي يجب أن تكون منفصلة لضمان نجاح الفريق، مشيراً إلى أن التوازن بين الجانبين هو مفتاح النجاح في المنافسات الدولية. في الجانب الآخر من المنافسات الرياضية، شهد اليوم كروي حافل بمباريات مهمة في مختلف المسابقات المحلية والإقليمية. حيث تتركز الانظار على مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي شهدت مواجهات مثيرة، من بينها لقاء الاتحاد السكندري مع النادي الجونة.

تابع الجمهور الإسباني مباريات كأس الملك والأهلي في اليد

بالإضافة إلى ذلك، تابع الجمهور الإسباني مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث التقى ريوس ديبورتيفو بباراكالدو في مباراة مثيرة للجدل والإثارة. كما استكمل اليوم الرياضي بفعاليات كرة اليد، حيث استضاف الأهلي مباراة قوية أمام فريق سموحة ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وتتباين مواعيد هذه المباريات وتبثها القنوات الناقلة المختلفة، مما يخلق أجواء تنافسية ساخنة تشد أنظار الجماهير الرياضية التي تترقب النتائج بشغف، وسط متابعة مكثفة للمنافسات التي تجمع بين العزلة في الملعب والإثارة في المتابعات الإعلامية.