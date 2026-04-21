نقيب الأشراف يعلن عن مشروع مسيرة آل بيت النبي لتنشيط السياحة الدينية في مصر

كشف نقيب الأشراف عن مشروع ضخم لتوثيق مسيرة آل البيت إلى مصر بالتزامن مع مسار العائلة المقدسة، في إطار خطة الدولة لتطوير المزارات الدينية وتعزيز السياحة العالمية.

أعلن السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف في مصر، عن خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الدينية والثقافية، حيث أكد أن النقابة تعكف حالياً بالتعاون مع مؤسسات الدولة الدينية المختلفة على إعداد مشروع ضخم يحمل اسم مسيرة آل بيت النبي المصطفى إلى مصر.

وأوضح الشريف في تصريحات إعلامية أن هذا المشروع الطموح يأتي في توقيت متميز ليتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة، مما يخلق مسارات روحية وتاريخية تجذب الزوار من مختلف بقاع الأرض، معرباً عن فخره بالتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والمشيخة العامة للطرق الصوفية لإنجاز هذا العمل الذي يهدف إلى إحياء التراث الإسلامي وتقديمه للعالم في أبهى صوره الحضارية. تأتي هذه المبادرة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في تطوير مساجد آل البيت والمناطق المحيطة بها، وهو الملف الذي يحظى برعاية مباشرة ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أشار نقيب الأشراف إلى أن عمليات التطوير لم تعد قاصرة على الجوانب الإنشائية للمساجد فحسب، بل امتدت لتشمل إعادة تخطيط حضاري متكامل للمناطق المحيطة بها، مما حول تلك البقاع إلى مزارات سياحية عالمية تليق بمكانة مصر التاريخية والدينية. وأكد أن هذه الإنجازات تعد نقلة نوعية من شأنها تعزيز موارد الدولة من القطاع السياحي، وتوفير تجربة فريدة للزوار تجمع بين الروحانيات والتجول في بيئة عمرانية متطورة وعصرية، مع الحفاظ على الهوية التراثية الأصيلة للمكان. من جانب آخر، ثمن نقيب الأشراف الدور الحيوي والملموس لطائفة البهرة وسلطانهم مفضل سيف الدين، الذي يشارك بفاعلية في مشروعات ترميم وتجديد أضرحة ومساجد آل البيت مثل مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين. وقد انعكست هذه الجهود في لقاء الرئيس السيسي بالسلطان مفضل سيف الدين مؤخراً، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وتوافق الرؤى حول أهمية إحياء المساجد الأثرية والمضي قدماً في مشروعات التنمية الخيرية. ومن المنتظر أن يساهم هذا التعاون الدولي والمحلي في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر بهدف السياحة الثقافية والترفيهية والدينية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، خاصة مع الخطط المستقبلية التي ترسم ملامح خريطة سياحية جديدة تعتمد على ربط المزارات الدينية ببعضها البعض في مسارات منظمة تجذب السائح الباحث عن الأصالة والتاريخ والجمال





