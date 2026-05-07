نقيب المأذونين يحذر من الزواج المؤقت ويؤكد على قدسية الشريعة في عقود الزواج والطلاق

الشيخ إسلام عامر يشدد على أن الأبدية هي أساس الزواج ويرفض أي شروط تخالف الشريعة الإسلامية، موضحاً الفرق بين الفسخ والطلاق ومحذراً من العقود محددة المدة.

في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، تبرز أهمية العودة إلى الأصول الشرعية لضبط العلاقات الإنسانية، لا سيما علاقة الزواج التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، أطلق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، صرخة تحذيرية واضحة بضرورة أن تكون كافة الحلول المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق منضبطة بشكل تام وكامل بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً أن أي خروج عن هذه الضوابط يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسرة وضياع الحقوق. وشدد الشيخ عامر على أن الأصل في عقد الزواج هو الأبدية والاستمرار، حيث أن نية البقاء مع الشريك هي الشرط الأساسي والجوهر الذي تقوم عليه هذه العلاقة المقدسة، مشيراً إلى أن الزواج لا يمكن أن يُنظر إليه كفترة تجريبية أو اتفاق مؤقت، لأن الهدف من اقتران الرجل بالمرأة هو بناء سكن ومودة ورحمة تدوم مدى الحياة، وليس الدخول في علاقة بنية مسبقة للطلاق أو الانفصال.

وخلال مداخلة هاتفية موسعة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أوضح نقيب المأذونين أن هناك بعض الطروحات الحديثة التي تحاول إدخال شروط مستحدثة في عقود الزواج لم ترد في الشريعة الإسلامية، مثل تحديد مدة زمنية معينة للزواج أو استحداث حقوق مالية غير منصوص عليها شرعاً، مؤكداً أن هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلاً. وأكد أن أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الكريم هي ثوابت لا يجوز التلاعب بها أو الاجتهاد فيها بطريقة تخالف الأصول المقررة، لأن التلاعب في هذه الثوابت يفتح الباب أمام فوضى قانونية واجتماعية.

وفي هذا الصدد، أبدى اندهاشه واستنكاره الشديد لبعض المقترحات التي تطالب بمنح الزوجة ثلث ممتلكات الزوج عند الانفصال أو في حالات معينة، متسائلاً عن السند الشرعي الذي يمكن أن يدعم مثل هذا الطلب، وموضحاً أن الحقوق والواجبات في الزواج محددة بدقة في الشريعة بما يضمن العدل للطرفين دون إجحاف أو زيادة غير مبررة. وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والشرعية الدقيقة، استعرض الشيخ إسلام عامر الفرق الجوهري بين مفهوم الفسخ ومفهوم الطلاق، وهي نقطة يختلط فيها الأمر على الكثيرين.

فأوضح أن الطلاق يقع على عقد زواج صحيح ومكتمل الأركان، بينما الفسخ يكون في حالة العقد الباطل الذي شابه خلل شرعي يجعله غير نافذ من الأساس. وأشار إلى أن الزوجة إذا اكتشفت بعد مرور سنوات من الزواج وجود سبب شرعي يجعل العقد باطلاً، فإن لها الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء لطلب الفسخ، حيث يتم إبطال العقد بأثر رجعي لأن الأصل فيه كان باطلاً.

هذا التوضيح يهدف إلى حماية حقوق المرأة وضمان عدم استمرارها في علاقة مبنية على باطل، ولكن ضمن الأطر الشرعية والقضائية الصحيحة التي تمنع العشوائية في إنهاء العلاقات الزوجية. واختتم نقيب المأذونين حديثه بالتحذير الشديد من ظاهرة عقود الزواج محددة المدة، مؤكداً أن أي عقد يتم فيه الاتفاق على نهاية زمنية محددة للعلاقة الزوجية هو عقد باطل وحرام شرعاً، ولا يترتب عليه آثار الزواج الصحيح.

وربط الشيخ عامر هذه الممارسة ببعض الصور المرفوضة شرعاً مثل فكرة المحلل، معتبراً أن هذه التصرفات هي نوع من التحايل السافر على أحكام الله ومحاولة لتشريع علاقات مؤقتة تتنافى مع قدسية الزواج ومقاصده السامية في حفظ النسل وصيانة العرض. وأكد في ختام حديثه أن الحفاظ على كيان الأسرة يتطلب التزاماً كاملاً بالضوابط الشرعية، ورفض أي اجتهادات بشرية تحاول تطويع الدين لخدمة رغبات مؤقتة أو مصالح شخصية، لأن قدسية الزواج تكمن في الالتزام بالعهد والميثاق الغليظ الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى





