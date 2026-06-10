نقيب الإعلاميين المصريين: الإعلام الحقيقي يجب أن يعكس الواقع ويقدم حلولاً، وضد المدعين والدخلاء على المهنة

تحدث نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة عن رؤيته لإعلام مصري يعتمد على الكفاءة والخبرة، ويساهم في حل المشكلات المجتمعية، مشيراً إلى وجود تحديات في التنظيم ووجود دخيلون على المهنة.

صرح الدكتور طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين المصريين، في حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، بأن الدولة المصرية تتطلع إلى إعلام حقيقي يعمل كمرآة عاكسة لكافة الأحداث والتحديات والإنجازات داخل البلاد، ولا يقتصر دوره على كشف المشكلات فقط، بل أن يكون فاعلاً في تقديم الحلول العملية من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأكد سعدة أن هناك بالفعل كوادر إعلامية مصرية مؤهلة وذات خبرة عالية، سواء في مؤسسات الإعلام الحكومي مثل ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي، أو في القطاع الخاص، والتي يمكنها قيادة مسيرة الإعلام العربي، لكنه أشار إلى أن التحدي الأبرز يكمن في إدارة هذه الكوارد وتطويرها بشكل مهني، حيث توجد فئات تحتاج إلى تدريب وتأهيل، إلى جانب وجود "مدعين" و"دخلاء" على المهنة، وكذلك نقابات وهمية حاولت التسلل إلى الساحة الإعلامية، وقد اتُخذت إجراءات قانونية ضدها. وذكر سعدة أن محاولات تنظيم المهنة وفرض نظام صارم من خلال اشتراط العضوية في النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة، واجهت مقاومة كبيرة، رغم تأكيد见的 على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف أن الإدارة الفنية المتخصصة للعنصر البشري في المؤسسات الإعلامية هي الأساس لتحقيق التقدم، داعياً إلى إعادة النظر في آليات اختيار وتدريب الإعلاميين، والخروج بخلاصات تكفل الإliorate مستدامة وتضمن نشر صورة موضوعية ومتوازنة عن مصر أمام العالم





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