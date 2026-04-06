نقيب الفلاحين يدعو إلى تخزين الخضروات والفواكه لمواجهة ارتفاع الأسعار

دعا نقيب الفلاحين المصريين المواطنين إلى استغلال وفرة بعض المحاصيل الزراعية في الأسواق لتخزينها والاستفادة من انخفاض أسعارها، مشيراً إلى أهمية التخزين السليم للحفاظ على جودة هذه المنتجات. كما قدم نصائح حول طرق التخزين المثالية لكل من الثوم والبصل والفراولة.

دعا حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، المواطنين إلى استغلال الفرصة الحالية التي تشهد وفرة في بعض المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها ال ثوم وال بصل وال فراولة . وأكد أبو صدام أن انخفاض أسعار هذه السلع يمثل فرصة ذهبية للأسر المصرية ل تخزين احتياجاتها لفترات طويلة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال الأشهر القادمة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن موسم الحصاد الحالي قد أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما انعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن من يرغب في تأمين احتياجاته حتى الموسم المقبل يمكنه شراء كميات مناسبة من هذه المحاصيل في الوقت الحالي، خاصة من أسواق الجملة، حيث تكون الأسعار أكثر تنافسية مقارنة بأسواق التجزئة. هذا القرار يمثل خطوة استباقية مهمة للأسر لتوفير المال والحفاظ على الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة مع التوقعات المتعلقة بتقلبات الأسعار المستقبلية.\تحدث أبو صدام عن طرق التخزين السليمة للحفاظ على جودة المحاصيل لفترات طويلة. فقد شدد على أهمية اختيار المنتجات ذات الجودة العالية والخالية من أي عيوب قبل عملية التخزين. بالنسبة للثوم، أوصى بتعليقه في حزم داخل أماكن جيدة التهوية، مع الحرص على أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة والرطوبة، وتجنب وضعه في أماكن قريبة من المياه لتفادي التلف والإنبات المبكر. كما نصح بترك مسافات بين الحزم لضمان مرور الهواء وتجنب التعفن. أما فيما يتعلق بالبصل، فقد أكد على ضرورة التأكد من جفافه التام قبل التخزين، ثم وضعه في مكان مظلم وجاف وجيد التهوية، مع استخدام سلال شبكية أو أكياس ورقية تسمح بمرور الهواء، وشدد على عدم خلطه مع الخضروات الأخرى لتجنب انتقال الرطوبة أو التسبب في فساد المخزون. وفيما يخص الفراولة، نصح بغسلها جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب، ثم نقعها في الماء لمدة 15 دقيقة، مع فرز الثمار واستبعاد التالف منها وإزالة القمع الأخضر، وبعد ذلك يمكن حفظها كاملة أو تقطيعها حسب الرغبة، ووضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق بعد تفريغها من الهواء، قبل تخزينها في الفريزر للاستخدام لاحقًا.\أشار أبو صدام إلى أسعار بعض المحاصيل في سوق الجملة، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو البصل الفتيل عالي الجودة نحو 10 جنيهات، بينما يبلغ متوسط سعر كيلو الثوم الأحمر حوالي 12 جنيهًا، ويصل متوسط سعر كيلو الفراولة إلى حوالي 15 جنيهًا. في المقابل، يبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيهًا، مما يستدعي ترشيد استهلاكها والاعتماد على البدائل المتاحة خلال هذه الفترة. وأكد نقيب الفلاحين أن التخزين الذكي للسلع المتوفرة حاليًا يساعد الأسر على مواجهة تقلبات الأسعار، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من وفرة المعروض خلال هذه الفترة، مع ترشيد الاستهلاك، خاصة للطماطم، لضمان تحقيق التوازن في ميزانية الأسرة. تعتبر هذه النصائح والتحذيرات بمثابة دليل عملي للمواطنين للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في السوق وتوفير المال، وتعكس حرص نقيب الفلاحين على توعية المواطنين وتوجيههم نحو السلوكيات الاقتصادية الرشيدة





