نقيب الصحفيين المصريين يعلن عن مؤتمر عام للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين في الذكرى الثلاثين لجمعية الكرامة

في الذكرى الثلاثين لجمعية الكرامة، أعلن نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي عن عقد مؤتمر عام للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والمساواة في الأجور، بالتزامن مع كشف استبيان داخلي أظهر تراجعاً كبيراً في دخول الصحفيين.

تستعد مصر للاحتفال بيوم الصحفي الذي يصادف العاشر من يونيو، وهو يوم يحمل دلالة تاريخية كبيرة في مسيرة نقابة الصحفيين المصرية. فوافق هذا التاريخ على ذكرى جمعية الكرامة عام 1995، التي شهدت انتصار إرادة الجمعية العمومية للنقابة بعد معركة استمرت عامًا كاملًا لإسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995، المعروف لدى الصحفيين بـ"قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد".

ورداً على هذا الإرث النضالي، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هذه الذكرى الثلاثين تأتي في وقت تتراجع فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، مؤكداً أن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته. ولهذا أعلن البلشي عن عزمه دعوة مجلس النقابة لعقد مؤتمر عام بعنوان "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والحق في أجر عادل"، على أن يبدأ الإعداد له من الآن ويُعقد خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وشدد النقيب على أن المؤتمر يهدف إلى حملات توعوية توضح الوضع الصعب للصحفيين، وشرح مطالبهم، وطرق أبواب المؤسسات الصحفية لسماع صوتهم، وصولاً إلى عقد المؤتمر العام. وأظهرت نتائج استبيان المؤتمر العام السادس حقائق مفزعة، حيث كشف أن أكثر من 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور، و7.1% منهم يحصلون على أقل من ألف جنيه شهرياً، و32.7% على أقل من ستة آلاف جنيه.

وأضاف البلشي أن النقابة ستتعاون مع كل الأطراف: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الصحفية، والهيئات الصحفية، لتحسين أوضاع المهنة. في نفس السياق، تطرق النقيب إلى وضع زملائهم المتعطلين عن العمل، والمؤقتين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل دون تعيين رسمي، مشيراً إلى أن معركة الصحفيين من أجل قانون يحمي حريتهم لا يجب أن تفصل عن مطالب إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

من ناحية أخرى، أعلن البلشي عن تكريم مجلس الانتصار في احتفال نقابة الصحفيين بيوم الصحفي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء 16 يونيو. كما ذكر استراتيجية جديدة تتعلق بمراجعة سياسة ملكية الدولة بعد اعتماد النسخة المحدثة من وثيقتها بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات





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