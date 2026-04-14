نقيب المحامين يستقبل وفدًا أفريقيًا لبحث تنظيم مؤتمر سنوي في مصر

بحث نقيب المحامين المصريين مع وفد من اتحاد المحامين الأفارقة ترتيبات المؤتمر السنوي المزمع عقده في مصر، مع تأكيد على دعم النقابة للتعاون القانوني الأفريقي.

أشاد رئيس إيران بمواقف بعض الدول تجاه بلاده، في الوقت الذي أكد فيه الصليب الأحمر فقدان أكثر من 11 ألف شخص خلال الحرب في السودان.

في سياق آخر، شهد قطار النزهة في الإسكندرية إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا لقضاء عطلة شم النسيم.

في سياق آخر، استقبل الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفدًا من اتحاد المحامين الأفارقة في مقر النقابة العامة بالقاهرة. الهدف من اللقاء كان بحث ترتيبات وتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد، المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف النقابات والمؤسسات القانونية الدولية.

ضم الوفد شخصيات بارزة مثل الدكتور كوفي منساه (توجو) نائب رئيس الاتحاد لغرب أفريقيا، والدكتور محمد حسانين (مصر) نائب رئيس الاتحاد لشمال أفريقيا، والدكتورة جويس أوداه (نيجيريا) السكرتير العام للاتحاد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السكرتارية من كينيا. خلال اللقاء، عبر نقيب المحامين عن سعادته بزيارة الوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات المهنية والقانونية التي تربط نقابة المحامين المصرية باتحاد المحامين الأفارقة.

أشار علام إلى أن نقابة المحامين المصرية، التي تأسست عام 1912 وتضم حوالي 600 ألف محامٍ و38 نقابة فرعية، تعد من أعرق الكيانات المهنية في مصر، ولها دور ريادي في دعم العمل القانوني على الصعيدين العربي والأفريقي. أكد نقيب المحامين أن النقابة عضو فاعل ورئيسي في اتحاد المحامين الأفارقة، وأعرب عن حرصه على أن يكون المؤتمر المرتقب منصة حقيقية لتعزيز التعاون القانوني بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا المهنية المشتركة.

أشار علام إلى استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لتنظيم المؤتمر، بما في ذلك توفير الكوادر المتخصصة للإشراف على الترتيبات، وترشيح نخبة من الخبرات القانونية والأكاديمية للمشاركة في الفعاليات وإلقاء المحاضرات، بهدف ضمان نجاح المؤتمر وتقديمه بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر ودورها الإقليمي في المجال القانوني.

من جانبهم، أعرب وفد اتحاد المحامين الأفارقة عن سعادتهم بلقاء نقيب المحامين المصريين، مشيدين بحفاوة الاستقبال وبمكانة القاهرة كمدينة قادرة على إنجاح هذا الحدث القانوني المهم. أكد أعضاء الوفد أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يمثل قيمة مضافة للحدث، نظرًا لثقلها القانوني والتاريخي، معربين عن تطلعهم إلى مشاركة واسعة من المحامين المصريين، ودعوتهم للانضمام إلى الاتحاد بما يعزز التعاون الأفريقي المشترك.

شددوا على أن الدعم الكبير من نقابة المحامين يمثل ضمانة أساسية لنجاح المؤتمر وظهوره بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر على خريطة العمل القانوني الأفريقي والدولي. في ختام اللقاء، أهدى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، درع نقابة المحامين لوفد اتحاد المحامين الأفارقة.

حضر اللقاء محسن لطفي أمين صندوق النقابة، وأسامة سلمان ومحمد راضي مسعود وناصر العمري ومحمد عيسى ومحمد هيبة وعمرو الخشاب أعضاء مجلس النقابة العامة، وحازم طه نقيب محامي الفيوم.





