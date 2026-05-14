نكبة غزة المتجددة: صرخات النازحين من قلب الخيام ومعاناة تتجاوز حدود الوصف

تقرير مفصل يرصد واقع النازحين في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية، حيث تحولت حياة الملايين إلى صراع يومي من أجل البقاء وسط خيام متهالكة وظروف إنسانية كارثية تعيد إلى الأذهان مآسي التهجير الأولى.

في قطاع غزة ، لم تعد ذكرى النكبة مجرد حدث تاريخي يتم استحضاره في الكتب أو رواياته التي تتناقلها الأجيال عن تهجير عام 1948، بل استحالت هذه الذكرى إلى واقع حي ومؤلم يطارد أكثر من مليون ونصف المليون نازح.

هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة مصير مجهول، يعيشون في خيام مهترئة تتقاذفهم رياح الخوف والبرد تارة، وتلفح وجوههم حرارة الشمس الحارقة تارة أخرى. في مخيم سنابل للنازحين، الواقع في أقصى الشمال الغربي للقطاع وتحديداً في منطقة السودانية، ترسم الخيام البيضاء المتهالكة فوق الرمال لوحة سريالية من البؤس، حيث تتداخل قصص الأجداد عن النكبة الأولى مع مآسي الأحفاد الذين يختبرون تهجيراً قسرياً جديداً، ولكن بظروف أكثر قسوة ودموية، وسط حرب شاملة تهدف إلى محو ملامح الحياة من هذه الأرض.

داخل إحدى تلك الخيام التي لا تقي من حر ولا برد، يجلس عبد الكريم عقل، وهو رجل في الثانية والخمسين من عمره، نزح من بلدة بيت حانون التي تحولت إلى ركام بفعل القصف الإسرائيلي. يتحدث عقل بصوت يملؤه الانكسار، مؤكداً أن مصطلح النكبة بحد ذاته قد يكون قاصراً عن وصف حجم الكارثة التي حلت بهم، واصفاً ما يحدث بأنه حرب إبادة فعلية لم تشهدها البشرية من قبل.

ويرى عقل أن هناك مؤامرة دولية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل جذري، وليس مجرد صراع عسكري عابر. ويصف حالة النزوح الحالية بأنها حصار داخل حصار، حيث يتم تجميع آلاف البشر في مساحات جغرافية ضيقة جداً على ساحل البحر، تحت مراقبة وقصف دائم، مما خلق حالة من اليأس النفسي جعلت البعض يتمنى الموت هروباً من جحيم الحياة اليومية.

كما يستذكر بمرارة أيام المجاعة التي وصلت إلى حد لا يمكن تصوره، حيث فقد الإنسان والحيوان كل سبل البقاء، في مشهد يجسد أقصى درجات المعاناة الإنسانية. ومن جانب آخر، تروي أسمهان خليف، السيدة الستينية النازحة من بيت لاهيا، تفاصيل الصراع اليومي من أجل البقاء. تصف أسمهان حياتها في المخيم بأنها عودة إلى عصور الظلام، حيث غابت الأسواق والمدارس والعيادات الطبية، وأصبح الأمان مجرد كلمة من الماضي.

تشير بحسرة إلى سقف خيمتها الممزق الذي لا يحمي أحفادها من الرصاص أو القذائف التي لا تتوقف عن السقوط. وتؤكد أن هذه النكبة الجديدة قد ألغت كل الفوارق الاجتماعية؛ ففي عام 1948 كانت هناك طبقات اجتماعية، أما اليوم فقد ذابت كل تلك الفوارق ليصبح الجميع في طبقة واحدة هي طبقة المسحوقين والمشردين الذين لا يملكون سوى صمودهم في وجه آلة القتل.

إن الحياة في نظرها تحولت إلى معركة شرسة لتوفير لقمة العيش أو شربة ماء نظيفة، وسط انهيار تام في كافة الخدمات الأساسية. أما السيدة أم علاء سالم ديب، فتعبر عن مأساتها وهي تغسل ملابس أطفالها في وعاء بلاستيكي بسيط، مؤكدة أن ما يعيشونه هو نكبة كبرى تفوق في كارثيتها كل ما سمعته عن نكبة آبائها وأجدادها. تتحدث بمرارة عن العزلة التامة التي يفرضها مكان نزوحهم، حيث يشعرون وكأنهم يعيشون خارج نطاق الجغرافيا والعالم، بلا مواصلات أو تعليم أو رعاية صحية.

وأكثر ما يمزق قلبها هو حال الأطفال الذين تحولوا إلى مشردين في الشوارع، وحُرموا من حقهم في التعليم والطفولة، ليحملوا على عاتقهم هموماً تفوق أعمارهم بكثير. تروي أم علاء لحظات فرارها المرعبة من منزلها تحت نيران القصف، وكيف نجت بأعجوبة لكنها فقدت ابنتها ومعظم أفراد عائلتها، لتناشد العالم في نهاية حديثها أن ينظر إلى غزة بعين الرحمة والإنسانية، كفانا عذاباً ودماراً.

إن هذه الشهادات الحية تعكس واقعاً مأساوياً تسبب فيه حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لسنتين بدعم أمريكي مطلق، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال. لقد طال الدمار نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، مما حول المدن إلى مقابر مفتوحة. ورغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار في فترات سابقة، إلا أن إسرائيل استمرت في خروقاتها اليومية وحصارها الخانق، مانعة وصول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية الأساسية.

إن ما يحدث في غزة اليوم هو إعادة صياغة مأساوية للنكبة، حيث يسعى الاحتلال من خلال سياسة التجويع والقتل الممنهج إلى دفع السكان نحو الرحيل القسري، في ظل صمت دولي مريب تجاه واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث





غزة النكبة النزوح حرب الإبادة حقوق الإنسان

