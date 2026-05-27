نمو قوي في نشاط التخصيم بمصر خلال يناير 2026 بنسبة 25.8%

تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية يكشف عن ارتفاع كبير في قيمة الأوراق المخصمة وعدد الشركات الفاعلة في السوق، بالإضافة إلى إطلاق نظام رقمي جديد لدعم الشفافية والكفاءة

أفاد تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بأن نشاط التخصيم شهد نموًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2026، حيث ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 25.8% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه صدى البلد، بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 12.2 مليار جنيه مصري في يناير 2026، مقابل 9.7 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2025. وظهرت زيادة واضحة في قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع، حيث سجلت 6.1 مليار جنيه في يناير 2026 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه في يناير 2025، محققة نموًا بنسبة 48.2%.

بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 6 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في يناير 2025، ونسبة نمو 9%. كما أظهر التقرير ارتفاعًا في عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، ليصل إلى 917 شركة بنهاية يناير 2026، مقابل 690 شركة بنهاية يناير 2025، أي بزيادة قدرها 32.9%.

Additionally, بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مسجلة نموًا بنسبة 47.6%. على صعيد الأداء السنوي، بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال عام 2025 نحو 132.2 مليار جنيه، مقابل 74.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 77.3%. وأعلنت الهيئة عن إطلاق نظام رقمي لنشاط التخصيم في أوائل فبراير 2026، بالشراكة مع شركة إي فاينانس، بهدف تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.

يتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز دقة الفحص والتحقق ويدعم حماية السوق





