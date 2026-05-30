نهائي دوري أبطال أوروبا 2026: باريس سان جيرمان يواجه أرسنال في بودابست

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في بودابست نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال. المباراة المرتقبة تجمع بين فريقين لهما تاريخ متقارب في المواجهات المباشرة، وسط طموح باريس للقب رابع وأرسنال للثاني. تعرف على موعد المباراة والتشكيلات المتوقعة والتاريخ بين الفريقين.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي و أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها الملايين لما تحمله من أهمية كبيرة وقيمة فنية عالية بين اثنين من أبرز أندية القارة الأوروبية.

يجتمع الفريقان على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، في صراع مباشر لحسم لقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية. تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وترقب واسع من عشاق الساحرة المستديرة. تحمل المواجهة أهمية خاصة في ظل التقارب الكبير بين باريس سان جيرمان وأرسنال على مستوى النتائج التاريخية، حيث قدم الفريقان مستويات مميزة خلال مشوارهما في البطولة هذا الموسم.

يسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة تفوقه القاري وإضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد أن توج بالبطولة ثلاث مرات سابقة، بينما يطمح أرسنال إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه وإسعاد جماهيره بعد مشوار قوي قدمه الفريق حتى بلوغ النهائي. الفريقان يتمتعان بخط هجوم قوي، حيث يعتمد باريس على نجمه كيليان مبابي الذي سجل 12 هدفاً في البطولة هذا الموسم، بينما يقود هجوم أرسنال بوكايو ساكا بثمانية أهداف، مما يجعل المواجهة هجومية بامتياز.

تاريخ المواجهات بين الفريقين يعطي أفضلية طفيفة لأرسنال على مستوى التهديف، لكن باريس يتفوق في آخر لقاء قبل النهائي. سبق أن التقى الفريقان في سبع مباريات رسمية بمختلف المسابقات، شهدت تلك المواجهات تنافساً كبيراً وتقارباً واضحاً في النتائج. تمكن كل فريق من تحقيق الفوز في مباراتين، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل. على الصعيد التهديفي، يمتلك أرسنال أفضلية طفيفة بعدما سجل لاعبوه ثمانية أهداف في شباك باريس سان جيرمان، مقابل سبعة أهداف أحرزها الفريق الفرنسي.

آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو 2025، ونجح خلالها باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 في ملعب حديقة الأمراء و2-0 في ملعب الإمارات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل خوض النهائي المرتقب، في حين يسعى أرسنال للثأر من تلك الخسارة وكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهاته أمام العملاق الفرنسي. يدير المباراة الحكم الألماني دانيال سيبرت، الذي أدار مباراتين للفريقين سابقاً، حيث قاد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دور المجموعات وفاز بها الباريسيون 2-1، كما أدار مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في ربع النهائي والتي انتهت بفوز أرسنال 3-2.

ويسعى الجميع إلى الاستمتاع بليلة كروية لا تنسى، حيث تترقب الجماهير العالمية أداءً عالي المستوى من الفريقين الذين يمتلكان تاريخاً حافلاً في البطولة. من المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً يزيد عن 65 ألف متفرج، مع تخصيص 20 ألف تذكرة لكل نادٍ، بينما تذهب البقية للجمهور العام والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

على الجانب التكتيكي، من المرجح أن يعتمد باريس سان جيرمان على طريقة اللعب 4-3-3 بقيادة مبابي ونيمار وميسي (إذا كان لا يزال في الفريق), بينما يفضل أرسنال طريقة 4-2-3-1 مع ساكا وأوديغارد وجيسوس. سيكون خط الوسط منطقة صراع كبير، حيث يتواجد ماركو فيراتي في باريس وغرانيت تشاكا في أرسنال. كما أن الصراع على الكرات الثابتة سيكون حاسماً، حيث يمتلك الفريقان لاعبين ممتازين في التسديد مثل نيمار ومارتينيلي. وفي النهاية، سيكون الفائز هو من يستغل الفرص بشكل أفضل ويتجنب الأخطاء الدفاعية.

تستمر الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث أن كلا الفريقين يمتلكان القدرة على قلب الطاولة في أي وقت





