نهاد نور يخرج عن صمته وينفي أي صلة بلاعب برشلونة حمزة عبد الكريم

بعد انتشار شائعات تربطه بلاعب كرة القدم حمزة عبد الكريم، يخرج نهاد نور ليوضح حقيقة هويته ويعمل مدير تصوير.

في تطور لافت شغل منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خرج الطفل نهاد نور ، الذي اشتهر بشخصية " فطين " في فيلم " زكي شان "، لأول مرة ليحسم الجدل الدائر حول هويته وينفي بشكل قاطع أي صلة له بلاعب كرة القدم الصاعد حمزة عبد الكريم ، نجم منتخب مصر للشباب والمحترف في صفوف برشلونة.

وقد انتشرت على نطاق واسع شائعات تربط بين الاثنين بسبب التشابه الكبير في الملامح والعمر، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن نور قد تحول إلى لاعب كرة قدم محترف. ولكن نور وضع حدا لهذه التكهنات عبر منشور ساخر نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث نشر صورة قديمة له من الفيلم وأرفقها بتعليق جاء فيه: "من فيلم زكي شان لمدير تصوير..

مش لعيب كورة"، مؤكدا بذلك أن مسيرته المهنية اتجهت إلى العمل خلف الكاميرا في مجال التصوير السينمائي، وليس إلى ملاعب كرة القدم. وكانت الشائعة قد بدأت بعد أن تداول عدد من المستخدمين صورا قديمة لنهاد نور من أيام تصوير الفيلم، مدعين أنها تعود للاعب حمزة عبد الكريم، مما أثار موجة من التساؤلات والتعليقات على مختلف المنصات.

ومع ازدياد حدة الجدل، وجد نهاد نور نفسه مضطرا للخروج عن صمته والرد بشكل مباشر على هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لا يعرف اللاعب شخصيا ولا توجد أي صلة قرابة أو مهنية بينهما. وأوضح نور في منشوره أنه يعمل حاليا كمدير تصوير، وهو المجال الذي اختاره بعد انتهاء تجربته التمثيلية القصيرة، نافيا بذلك كل ما تم تداوله بشأن تحوله إلى لاعب كرة قدم أو ارتباطه بحمزة عبد الكريم.

وبهذا الرد، حسم نهاد نور الجدل الدائر حول هويته، وأغلق باب التكهنات التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الشائعات كانت قد استمرت لعدة أيام، إلا أن تدخل نهاد نور المباشر والواضح وضع حدا للارتباك الذي ساد بين الجمهور، خاصة مع تزايد المقارنات بين صورته وصور اللاعب الشاب.

وأكد نور أن التشابه في الملامح كان السبب الرئيسي وراء حالة اللبس التي وقع فيها كثير من المتابعين، مشددا على عدم وجود أي علاقة من قريب أو بعيد بينه وبين نجم برشلونة الصاعد. ويأتي هذا النفي ليؤكد أن نهاد نور اختار طريقا فنيا آخر، بعيدا عن الأضواء كممثل أو لاعب كرة، ليكمل مسيرته المهنية خلف الكاميرا كمدير تصوير.

وقد لاقى منشوره تفاعلا واسعا بين متابعيه، الذين عبروا عن دعمهم له بعد الخلط الكبير الذي حدث بين هويته وهوية اللاعب حمزة عبد الكريم. وفي نهاية المطاف، تبقى هذه الحادثة مثالا على سرعة انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقوة التشابه الخارجي في تضليل الجمهور، في ظل غياب التحقق من المعلومات قبل تداولها





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