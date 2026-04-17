نهاية سريعة للغز اختطاف رضيعة بدمشق.. وقوات الأمن تؤمن اعتصام "قانون وكرامة"

ألقت قوات الأمن العام السورية القبض على متهمة في حادثة اختطاف رضيعة بالحسين، بالتزامن مع تأمين اعتصام "قانون وكرامة" في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق، والذي شهد مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية وانتقادات لقرارات الحكومة.

أوقفت قوات الأمن العام السورية، الجمعة، ما يبدو أنه نهاية سريعة للغز اختطاف رضيعة من منطقة الحسين بالعاصمة دمشق ، حيث تم القبض على المتهمة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول اعتصام "قانون وكرامة" الذي جرى في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق، وشهد تواجد المئات من المواطنين الذين حملوا لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وترفع شعارات مناهضة لقرارات الحكومة، مثل "لا لتعويم شخوص النظام البائد، لا للقرارات العشوائية، لا لخصخصة القطاع العام ومؤسسات الدولة، لا لحكم المشايخ، بدنا دولة قانون". تفاوتت آراء المشاركين والمتواجدين في الساحة حول هذه المطالب. فقد أكد محمد سعد من غوطة دمشق الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن مطالب المعتصمين هي مطالبهم وأنهم يسعون لتحقيقها، مشيراً إلى أهمية تخفيض أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والخبز، ورفع الأجور. تساءل سعد عن مكان هؤلاء المطالبين خلال سنوات الحصار التي عانت منها الغوطة، وانتقد بشدة بعض داعمي الاعتصام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنهم يمثلون بقايا النظام السابق ورموز الفساد التي توقفت عجلة فسادها اليوم. على الجانب الآخر، أعرب إياد علي عن وقوفه إلى جانب المعتصمين، مطالباً الحكومة بتأمين الأدوية والخبز بأسعار معقولة. قارن علي بين أسعار الأدوية والخبز في عهد النظام السابق والوضع الحالي، مشيراً إلى أن أدوية السرطان كانت مجانية سابقاً وتتجاوز الآن 500 دولار، وأن سعر كيلو الخبز كان 400 ليرة سورية وأصبح الآن حوالي 4000 ليرة، أي ما يعادل 3 سنتات فقط. استغرب علي هذا التحامل على المعتصمين، داعياً الدولة إلى الحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم، وأبدى ترحيبه بوجود عناصر الأمن العام لحماية المعتصمين، مما يشير إلى وجود تباين في وجهات النظر حول طبيعة الاحتجاجات ودور الأجهزة الأمنية. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة ترقب، خاصة بعد توقف الغارات الجوية في لبنان منذ وقف إطلاق النار، مما يشير إلى هدوء نسبي في مناطق أخرى قد يؤثر على المشهد الأمني السوري. القبض على المتهمة في حادثة الرضيعة، وإن كان حادثاً منفصلاً عن الاعتصام، إلا أنه يضيف بعداً آخر للأحداث الجارية في العاصمة، ويثير تساؤلات حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد





