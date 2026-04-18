نهاية مأساوية لحادث عبارة الشورانية: انتشال جثمان الطفل الثالث بعد 7 أيام من البحث

نجحت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج في انتشال جثمان الطفل محمد أحمد، 8 سنوات، الضحية الثالثة والأخيرة في حادث غرق عبارة الشورانية بمركز المراغة، وذلك بعد 7 أيام من البحث المتواصل، وسط حزن بالغ يخيم على الأهالي. التفاصيل الكاملة للواقعة، وجهود الإنقاذ، والتحقيقات الجارية.

في نهاية مأساوية لفصول حادث غرق عبارة الشورانية بمركز المراغة في محافظة سوهاج ، نجحت جهود الإنقاذ النهري في انتشال جثمان ال طفل محمد أحمد، البالغ من العمر 8 سنوات، والذي يعد الضحية الثالثة والأخيرة في هذا الحادث الأليم. جاء هذا الاكتشاف بعد سبعة أيام متواصلة من عمليات البحث المضنية في مياه نهر النيل، والتي اتسمت بحالة عميقة من الحزن خيمت على أهالي المنطقة منذ اللحظات الأولى لوقوع الفاجعة.

يأتي هذا الحدث بينما تشهد المحافظة فعاليات أخرى، حيث حضر رئيس الطائفة الإنجيلية رسامة وتنصيب القس كيرلس سمير قسًا كارزًا بمجمع سوهاج سيتي، كما التقى برابطة الإنجيليين. في سياق متصل بالشأن الاقتصادي، أعلن محافظ سوهاج عن استقبال 298 طنًا من القمح في الشون والصوامع، مما يعكس جهود المحافظة لضمان الأمن الغذائي، وتستمر خطة المحافظة الرقابية المشددة على مخازن ومصادر "الذهب الأصفر" لموسم 2026، حيث تمتلئ الصوامع بالشحنات. وعلى الصعيد الأكاديمي والتوعوي، تشارك جامعة سوهاج بفاعلية في حملة "وفرها.. تنورها" من خلال خطة متكاملة تشمل مبادرات طلابية وأنشطة توعوية متنوعة، بهدف نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والموارد. تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بالعثور على جثمان أحد المفقودين في حادث غرق العبارة، وذلك بعد جهود مكثفة قامت بها قوات الإنقاذ النهري على مدار الأيام الماضية. وعند الانتقال والفحص، اتضح أن فرق الإنقاذ، بقيادة العميد دكتور حسام حماد، وبمشاركة الرائد عمر عبدالراضي والرائد عماد عادل، قد واصلت أعمال التمشيط الدقيق لمياه النيل باستخدام اللنشات والمعدات المتخصصة. تم توسيع نطاق البحث ليشمل مسافات طويلة، حتى تمكنت الفرق من تحديد موقع الجثمان بالقرب من قرية شطورة التابعة لمركز طهطا. بعد انتشاله، تم نقله على الفور إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعود أحداث الحادث المأساوي إلى سقوط سيارة من نوع "تمناية" من أعلى العبارة النيلية بالشورانية، مما أدى إلى غرق من كانوا على متنها. سبق هذا الاكتشاف عمليات انتشال لجثمان سيدة وطفل، واستمر البحث عن الضحية الثالثة حتى تم العثور عليه اليوم. خيمت موجة من الحزن العميق والأسى على أهالي المنطقة، خاصة بعد انتهاء رحلة البحث التي استمرت لأيام، في مشهد مؤلم أعاد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة ببعض المعابر النيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات سلامة أكثر صرامة. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة حاليًا التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة





سوهاج عبارة الشورانية غرق إنقاذ نهري طفل

