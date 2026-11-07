نواب يطالبون بوقف تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء

أشرف مرزوق يتساءل عن الأساس القانوني لتحميل الأسر تكاليف استبدال العدادات منتهية العمر الافتراضي ويحذر من انقطاع التيار.

تقدم النائب أشرف مرزوق ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة رسمي يوجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمطالبة بإعادة النظر في السياسات المالية المحملة على المواطنين فيما يخص عدادات الكهرباء. ويركز الطلب على إشكالية تحميل المستخدمين تكلفة استبدال العدادات التي مر على تركيبها عشرة سنوات، بالإضافة إلى التداعيات السلبية لوقف الشحن الإلكتروني لبعض الطرازات القديمة.

تفاصيل الإشكالية المالية والفنية للعدادات

كشف النائب أن تكلفة استبدال عداد الكهرباء مسبق الدفع أحادي الوجه تصل إلى نحو 1247 جنيهاً، بينما ترتفع هذه التكلفة للعدادات الثلاثية الوجه لتبلغ حوالي 1547 جنيهاً. وتشمل هذه المبالغ الأساسية مصاريف التركيب والمعاينة الفنية التي قد تصل إلى 285 جنيهاً إضافياً، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على الأسر المصرية، ولا سيما تلك ذات الدخل المحدود والمتوسط.

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يؤكد مجلس النواب أن الإشكالية ليست فقط مالية، بل تتعلق بالعدالة في تحميل التكاليف، حيث إن شركات الكهرباء هي الجهة التي قامت بتركيب هذه العدادات وتحديد مواصفاتها الفنية، ولم يكن للمواطن أي دور في اختيار نوع العداد أو تحديد عمره التشغيلي. لذلك، يرى النواب أن تحميل المواطن التكلفة بدعوى انتهاء العمر الافتراضي أو وجود ثغرات تقنية يعد أمراً غير مبرر في ظل غياب دور للمستهلك في هذه المعادلة.

أرقام وزارية ومستهدفات التوسع الرقمي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء في سبتمبر 2026 وصول إجمالي أعداد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد حتى تاريخ 30 يونيو 2026. وتهدف الوزارة إلى تركيب 2.5 مليون عداد إضافي خلال العام المالي 2026/2027، مما يثير تساؤلات حادة حول الجاهزية التشغيلية واللوجستية لهذه الكميات الضخمة من الاستبدالات المرتقبة.

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يطرح النائب أشرف مرزوق عدة استجوابات جوهرية حول هذه الأرقام، منها معرفة العدد الدقيق للعدادات التي تجاوزت عمرها الافتراضي العشر سنوات، والحساب النهائي للتكلفة الإجمالية المطلوبة لتنفيذ عملية الاستبدال الشامل. كما يتساءل عن مدى توافر المخزون الكافي من العدادات البديلة والعمالة الفنية المؤهلة القادرة على تنفيذ هذه المهمة في الوقت المحدد دون تعثر.

تحذيرات من انقطاع التيار وتكدس المواطنين

حذر عضو مجلس النواب من عواقب مباشرة قد تنتج عن الاستمرار في هذا النهج، منها تكدس المواطنين أمام هندسات الكهرباء لتلقي الفحوصات أو استكمال إجراءات الاستبدال، مما يؤدي إلى تعطيل إجراءات الشحن اليومي. ويشير إلى أن نفاد أرصدة بعض العدادات المسبقة الدفع قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل بشكل مفاجئ، خاصة في ظل عدم وضوح الجدول الزمني للتنفيذ وجاهزية شركات التوزيع.

تواجه طرازات معينة من العدادات، وتحديداً عدادات "أيسكرا أي سي" التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم 11، مشكلات في الشحن الإلكتروني الخارجي. وقد تم تركيب هذه الطرازات خلال عامي 2014 و2015، مما دفع المواطنين للتوجه للمرافق الكهربائية لإجراء الفحوصات اللازمة، مما يزيد من الضغط على المنظومة الإدارية والفنية.

مطالبات بتطبيق الاستبدال المجاني وضمان الحقوق

طالب النائب الحكومة بتطبيق مبدأ الاستبدال المجاني في الحالات التي يكون فيها التغيير ضرورة فنية أو تكنولوجية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع، وذلك دون وجود مخالفة أو تلف ناتج عن سوء استخدام من قبل المشترك. كما شدد على ضرورة الإعلان عن جدول زمني واضح وشفاف لعمليات الاستبدال، وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من العدادات والفرق الفنية.

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أكد أشرف مرزوق على ضرورة استمرار إتاحة قنوات الشحن الإلكتروني أو توفير بدائل آمنة وميسرة لحين الانتهاء من إجراءات الاستبدال الشامل. وطالب بضمان ترحيل الأرصدة المالية المتبقية من العدادات القديمة إلى الجديدة بدقة، وعدم تحميل المواطنين أي استهلاك تقديري أو رسوم غير مستحقة خلال فترة الانتقال، مؤكداً أن التحديث التكنولوجي لا ينبغي أن يكون سبباً في زيادة الأعباء المعيشية.