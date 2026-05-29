أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نواقض الوضوء، حيث أوضحت أن هناك عدة أمور لا يجوز فيها الوضوء، ومنها غسل الميت، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، ولامس الرجل للمرأة بشهوة، وغسل ظاهر العين وباطنها.

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن ظاهر العين يجب أن يستوعبه الماء بالغسل، وإن كان غائرًا، ولكن باطن العين -وهو ما سترته الجفون- لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه. وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك نواقض أخرى للوضوء، ومنها سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير، وغسل الميت، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، ولامس الرجل للمرأة بشهوة، وغسل ظاهر العين وباطنها.

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء نصوا على أن باطن العين -وهو ما سترته الجفون- لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه، ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر. وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك أمورًا أخرى لا يجوز فيها الوضوء، ومنها سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير، وغسل الميت، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، ولامس الرجل للمرأة بشهوة، وغسل ظاهر العين وباطنها





