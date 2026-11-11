نواف العقيدي يبدأ برنامج تعافي مكثف في قطر بعد جراحة لندن

يبدأ حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي نواف العقيدي برنامج تعافي مدته 4-6 أسابيع في مركز سبيتار بالدوحة، بعد جراحة إصابة اليد في لندن، مع متابعة الجهاز الطبي للمنتخب.

يبدأ حارس مرمى نادي ال نصر و المنتخب السعودي نواف العقيدي برنامج تعافي مكثف في مركز سبيتار ب الدوحة ، بعد أن خضع في أكتوبر الماضي لجراحة إصابة اليد في لندن. يهدف البرنامج إلى استعادة جاهزيته للمشاركة في المباريات خلال 4 إلى 6 أسابيع، مع جلسات علاجية ثلاث ساعات يوميًا.

تفاصيل البرنامج التأهيلي

يتم تنظيم برنامج العقيدي في مركز سبيتار، الذي يضم مرافق طبية متقدمة لتدريب اللاعبين. يتضمن البرنامج جلسات علاجية مكثفة، تمارين تقوية العضلات، وتدريبات على التوازن والمرونة. يلتزم الحارس بجدول صارم يضمن استمرارية التعافي.

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بعد انتهاء فترة العلاج، سيخضع العقيدي لفحص طبي شامل لتقييم استجابته للعلاج وتحديد إمكانية عودته إلى الملاعب. يضمن هذا الفحص أن الحارس في أفضل حالة صحية قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.

تعاون الجهاز الطبي للمنتخب مع نادي النصر

يعمل الجهاز الطبي للمنتخب السعودي بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي النصر لضمان متابعة مراحل التعافي بدقة. يشارك الفريق الطبي خبراء من كلا الجانبين لتحديد الخطوات المناسبة للعودة التدريجية إلى التدريبات.

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يتم مراقبة حالة العقيدي بشكل مستمر، مع تحديثات دورية حول تقدمه. يهدف التعاون إلى توفير بيئة علاجية متكاملة تعزز فرص نجاح الحارس في عودته إلى الملاعب.

أثر التعافي على الفريق والمنتخب

يعد تعافي العقيدي خطوة حاسمة لنادي النصر، حيث يعتمد الفريق على حارس مرمى قوي في المباريات الحاسمة. كما يساهم في تعزيز أداء المنتخب السعودي في المنافسات الدولية.

توقعات الخبراء تشير إلى أن عودة العقيدي في أقرب وقت ممكن ستعزز فرص الفريق في تحقيق الانتصارات في الدوريات المحلية والبطولات القارية. كما ستعطي المنتخب السعودي دفعة معنوية إضافية في مواجهاته القادمة.

خطوات مستقبلية للعودة إلى الملاعب

بعد انتهاء فترة العلاج، سيبدأ العقيدي تدريجيًا في التدريبات مع الفريق، مع مراقبة دقيقة لأدائه. يخطط الجهاز الطبي لتحديد موعد محدد للعودة إلى الملاعب وفقًا لتقدمه الصحي.

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يؤكد مدير الفريق أن العودة ستتم بعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للحارس، مع الالتزام بالمعايير الطبية لضمان سلامته وأدائه الفعال في المباريات المقبلة.