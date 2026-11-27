نوتنجهام فورست يحقق فوزاً مهماً على تشيلسي بهدفين لصفر في الشوط الأول، بهدف إيمانويل إيميغا لكلا الفريقين، في الجولة الثانية عشرة.

أحبط فريق نوتنجهام فورست طموحات تشيلسي في الحصول على نقاط مهمة، عندما فاز عليه بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سيتي جراوند، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل المباراة والنتيجة النهائية

بدأت المباراة بحماس كبير من الطرفين، لكن نوتنجهام فورست تمكن من فرض سيطرته مبكراً، حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

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جاء الهدف الأول على حساب المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس، الذي استفاد من عرضية دقيقة أرسلها زميله دانيال مونيوث، ليقوم بإسقاط الكرة بشكل احترافي داخل الشباك، محققاً افتتاح التسجيل لفريقه في هذه المواجهة الحاسمة.

استمرت هيمنة نوتنجهام فورست في الشوط الأول، وتوالت الفرص على حساب دفاع تشيلسي الذي لم ينجح في احتواء هجوم أصحاب الأرض.

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة الحادية والخمسين، عزز مورغان جيبس وايت تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، حيث استغل خطأ دفاعياً وتصدى الحارس للكرة، ليقوم بركلة الجزاء بنجاح ويضاعف الفارق.

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بعد ذلك، حاول تشيلسي العودة للمباراة، واستطاع إيمانويل إيميغا تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة والخمسين، بعد أن حول عرضية من بيدرو نيتو إلى داخل الشبكة، ليعود الفريق للعب بجرأة أكبر.

أداء مورغان جيبس وايت التاريخي

لم يستطع إيميغا الاحتفال بفريقه طويلاً، حيث عاد مورغان جيبس وايت لإغلاق باب الأمل أمام تشيلسي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وهذا الهدف كان الثاني لجيبس وايت في المباراة، حيث استفاد من تمريرة ذكية من إكسافير شلاغر عبر دفاع تشيلسي، وانهى التسديدة بلمسة فنية عالية مرت فوق الحارس إلى منتصف الشباك.

وبهذه الهدف، ارتفع رصيد جيبس وايت إلى خمسة عشر هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال عام ألفين وستة وعشرين، ليسجل رقماً قياسياً مميزاً في مسيرته.

ويأتي جيبس وايت في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلال هذا العام، متخلفاً بفارق هدفين فقط عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل سبعة عشر هدفاً.

دوريان إيميغا يحاول إنقاذ الوضع

في الدقائق الأخيرة من المباراة، استمر تشيلسي في الهجوم بحثاً عن هدف التعادل، واستطاع إيمانويل إيميغا تسجيل هدفه الثاني في المباراة بعد استقباله عرضية من كول بالمر، وسدد برأسية قوية أسكنها الشباك.

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وانتهت المباراة بفوز نوتنجهام فورست بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في نتيجة تعكس هيمنة الفريق طوال الشوط الأول والجزء الأول من الشوط الثاني.

ويعتبر هذا الفوز مهماً جداً لنوتنجهام فورست، حيث رفعت نقاطها إلى اثنت عشرة نقطة، وصعدت للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب، مستعادةً نغمة الانتصارات بعد خسارتها في الجولة الماضية أمام بورنموث.

ترتيب الفرق وتأثير النتيجة

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند ست عشرة نقطة، محتفظاً بالمركز الثامن في الجدول، محملاً بهزيمته الثالثة على التوالي في المسابقة.

وتأثر أداء تشيلسي سلباً من هذه النتيجة، حيث حاولوا العودة للمباراة لكن دفاعهم لم يستطع الصمود أمام ثبات نوتنجهام فورست وهجومه المرن.

وأثبتت المباراة أن الفريقين يحتاجان إلى مزيد من التنظيم الدفاعي والهجومي لتحقيق النتائج المرجوة في المواجهات القادمة.

وتستمر المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بشدة، حيث يسعى كل من نوتنجهام فورست وتشيلسي لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

وبهذا الفوز، يصبح نوتنجهام فورست أقرب للنجاة من المنافسة على المراكز المتأخرة، بينما يبقى تشيلسي تحت ضغط كبير لتحقيق نتائج أفضل في المواجهات المقبلة.