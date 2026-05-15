نورشيلاند الدنماركي يسلم لاعبه إبراهيم عادل لـتفعيل بند الشراء مقابل عقده

نجح نادي نورشيلاند الدنماركي اليوم في تفعيل بند الشراء الخاص بعقده للاعب الدولي إبراهيم عادل وذلك بعد آخر أيام الانتقالات الشتوية. وقد شارك اللاعب الشاب في معظم المباريات وكان له مردود إيجابي. يذكر أن العديد من الأندية الكبرى تتابع اللاعب الشاب المصري ومنها فريق الجزيرة الإماراتي.

كشف حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي ، عن ال تعاقد النهائي مع إبراهيم عادل ، وذلك من خلال تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس. وقال حسام الزناتي: إبراهيم عادل لاعب مهم وانضم للنادي في آخر أيام الانتقالات الشتوية، وقدم مردود سريع وكان له تأثير إيجابي في المباريات، ونلعب على المركز الثالث المؤهل لبطولات أوروبا، واللاعب شارك في معظم اللقاءات وكانت له بصمة جيدة، لذلك قمنا بحسم الصفقة وتفعيل بند الشراء .

وأضاف: لدينا أكاديمية رايت تو دريم في مصر، وكان من المهم أن يكون لنا تواجد كبير في مصر، والتعاقد معه يخدم أهداف نادي نورشيلاند الدنماركي ورغبته في التوسع بشكل أكبر خلال السنوات القادمة. أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل نورشيلاند بند الشراء في عقده: أشعر كأنني في بيتي، وجاء الرد من إبراهيم عادل: المردود الفني في المقام الأول كان الدافع الأكبر لحسم الصفقة، وإبراهيم عادل لاعب دولي وسوف يشارك في كأس العالم، والجميع يعلم موهبته الكبيرة، والتعاقد معه نهائيا يخدم أهداف النادي، والتعاقد معه يساعد النادي في إمكانية ضم المزيد من العناصر مستقبلًا من مصر.

وأضاف: نادي نورشيلاند استثماري في المقام الأول، ويساعد اللاعبين في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في كرة القدم، وهذا الأمر يشمل الكوادر الإدارية والفنية، وتواجد إبراهيم عادل معنا مهم جدًا، ولدينا لاعبين من أصحاب الأعمار الصغيرة بدءا من 18 عاما، ويتم متابعة نورشيلاند من جانب الأندية الكبرى، وأتمنى أن يتألق إبراهيم عادل ويكون خطوة هامة في مسيرته الأوروبية. وذكر: لن أكشف عن قيمة الصفقة بكل تأكيد، وهو رقم متداول في الإعلام، وبالتأكيد نحترم نادي الجزيرة الإماراتي ولن نكشف عن التفاصيل المالية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نورشيلاند الدنماركي إبراهيم عادل تعاقد بند الشراء أكاديمية رايت تو دريم تواجد كبير في مصر

United States Latest News, United States Headlines