أطلّت الفنانة نور فخري بفستان أسود بتصميم ون شولدر على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء يوم الجمعة.

لفتت الفنانة نور فخري الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك مساء يوم الجمعة، وسط حضور واسع من نجوم وصناع السينما. جاء ظهورها في قلب الحدث السينمائي الأبرز في القاهرة ليضعها في دائرة اهتمام عدسات المصورين والمتابعين منذ اللحظات الأولى للحفل.

وتعد الإطلالة التي اختارتها نور فخري نموذجا لتوازن بين الجرأة والهدوء، إذ جمعت بين تفاصيل لافتة في التصميم وإكسسوارات محسوبة بدقة تكمل الصورة العامة للمشهد على السجادة الحمراء.

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تفاصيل فستان نور فخري على السجادة الحمراء

ارتدت نور فخري فستانا أسود طويلا بتصميم ون شولدر، يعتمد على كتف واحدة مكشوفة تمنح الإطلالة طابعا عصريا. وزُين الفستان بتفاصيل لامعة عند الصدر والخصر، ما أضاف بريقا واضحا تحت أضواء السجادة الحمراء.

ومن أبرز ملامح التصميم أيضا فتحة ساق جانبية جريئة، وهي عنصر منح الفستان حركة وحضورا لافتا عند المشي. وبهذا الشكل بدا الفستان متوازنا بين الأناقة الكلاسيكية للون الأسود وبين لمسات الإبهار التي تناسب أجواء الحفل الختامي.

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وأكملت نور فخري الإطلالة بحقيبة يد مرصعة بالفصوص، تتناغم مع التفاصيل اللامعة في الفستان، إلى جانب حذاء بكعب عال يضيف طولا ورشاقة. وتركت الفنانة شعرها منسدلا، فيما جاء مكياجها هادئا أبرز ملامحها دون مبالغة.

المسيرة الفنية لنور فخري وأبرز أعمالها

تخرجت نور فخري من المعهد العالي للسينما في قسم الإخراج، وهو ما يمنحها خلفية أكاديمية في صناعة السينما إلى جانب مسيرتها أمام الكاميرا. وتعكس هذه الخلفية حضورها في مهرجان سينمائي بحجم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شاركت نور فخري في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، من بينها مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي حققت فيه نجاحا بشخصية "مي". كما شاركت في مسلسلي "طاقة القدر" و"مملكة الغجر"، ما وسع نطاق حضورها الدرامي أمام الجمهور.

وعلى الصعيد السينمائي، شاركت نور فخري في فيلم "عرش السندريلا" إلى جانب الفنانين ماجد المصري وعمرو عبد الجليل، وهو عمل أضاف إلى رصيدها تجربة في العمل ضمن فريق نجوم معروف لدى الجمهور المصري.

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حضور نور فخري في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شكّل حضور نور فخري على السجادة الحمراء جزءا من المشهد الاحتفالي لختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد تواجدا واسعا لنجوم وصناع السينما. ويعكس هذا الحضور حرص الفنانات على الظهور بإطلالات تتناسب مع طبيعة الحدث ومكانته.

وتكشف إطلالة نور فخري عن اهتمام واضح بالتفاصيل، من اختيار لون الفستان وتصميمه إلى الإكسسوارات والشعر والمكياج، وهي عناصر تتكامل لتقديم صورة متناسقة أمام عدسات الإعلام والجمهور الذي يتابع أخبار الحفل.