نوفو نورديسك: حقنة جديدة تسببت في فقدان 21% من الوزن

كشفت دراسة حديثة عن عقار نوفو نورديسك المزدوج الذي أدى إلى فقدان 21% من الوزن عبر جرعة منخفضة، مع تحسن ملحوظ في محيط الخصر واستجابة واسعة among المشاركين.

أثبتت أحدث الدراسات الطبية فعالية علاج ثوري للسمنة قدمته شركة الأدوية الدنماركية " نوفو نورديسك"، حيث سجل المشاركون في التجربة فقداناً كبيراً للوزن بفضل حقنة تجمع بين مادتين دوائيتين. أظهرت النتائج المنشورة في المجلة العلمية " اللانست دابيتيز & إندوكرينولوجي" أن هذا العقار المزدوج المعروف باسم " كاغريسيما" حقق نتائج ملحوظة حتى عند استخدام الجرعات المنخفضة منه، متجاوزاً التوقعات الأولية في العديد من الفئات.

ركزت الدراسة التي شملت 309 بالغين من كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على تقييم آلية عمل العقار وفعاليته على مدى طويل، حيث استمرت المراقبة لأكثر من 68 أسبوعا. تم تصميم التجربة لمقارنة تأثير جرعتين مختلفتين من الحقن الأسبوعية، وهما 1.7 ميليغرام و1 ميليغرام، مقابل مجموعة شاهد تلقيت حقناً وهمية، وذلك لضمان دقة النتائج وموثوقيتها علمياً.

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آلية عمل كاغريسيما وتأثيرها الفعلي

يعتمد عقار "كاغريسيما" على دمج مادتين فعالتين تعملان بآليات متبايدة لتنظيم الشهية، هما "كاغريلينتايد" و"سيماغلوتايد". يعمل "سيماغلوتايد"، وهو المادة الفعالة الموجودة في دواء "أوزمبيك" الشهير، عن طريق محاكاة هرمون طبيعي ينتجه الأمعاء يسمى "GLP-1"، مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من استهلاك الطعام بشكل كبير.

وبالموازاة مع ذلك، يعمل "كاغريلينتايد" كمثبط للشهية من خلال مسار مختلف، مما يخلق تأثيراً تآزرياً يقضي على الجوع ويدفع الجسم لحرق الدهون المخزنة. هذا الجمع بين الآليتين يسمح بتحقيق انخفاض في الوزن يتجاوز ما توفره الأدوية التقليدية التي تستهدف مساراً واحداً فقط من مسارات الأيض والشبع في الجسم.

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نتائج غير متوقعة: الجرعة الأقل تفوق الأعلى

كشفت البيانات الأولية التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية عن نتيجة مفاجئة ومثيرة للجدل، حيث فقد المشاركون الذين تلقوا الجرعة الأقل من العقار وزناً أكثر قليلاً من أولئك الذين أخذوا الجرعة الأعلى. تحديداً، فقد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة 1 ميليغرام من "كاغريسيما" في المتوسط 21 بالمئة من وزن أجسامهم الكلي.

في المقابل، سجل المشاركون الذين تلقوا جرعة 1.7 ميليغرام فقداناً بنحو 20.7 بالمئة من وزن أجسامهم. تشير هذه الفارق الدقيق إلى أن الجرعات المنخفضة من العلاج المزدوج قد تكون كافية لتحقيق انخفاض كبير ومستدام في الوزن، مما يفتح باباً جديداً لتقليل الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالجرعات العالية.

تأثيرات صحية شاملة ومستقبل العلاج

لم يكن الفقدان العددي للوزن هو الفائدة الوحيدة التي رصدتها الدراسة، بل شملت أيضاً تحسناً ملموساً في قياسات الصحة العامة للمشاركين. انخفض محيط خصر المشاركين الذين تلقوا "كاغريسيما" بمعدل 17 سنتيمترا، وهو مؤشر صحي حاسم يرتبط مباشرة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

أظهرت الدراسة أيضاً استجابة واسعة النطاق للعلاج، حيث تمكن نحو 95 بالمئة من المشاركين الذين تلقوا "كاغريسيما" من خسارة ما لا يقل عن 5 بالمئة من وزن أجسامهم. والأكثر إثارة أن نحو نصف المشاركين نجحوا في فقدان ما لا يقل عن 20 بالمئة من وزنهم، مما يجعل هذا العلاج مرشحاً قوياً لمواجهة وباء السمنة العالمي.

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على الرغم من هذه النتائج المشجعة، أكدت "نوفو نورديسك" أن التجارب السريرية لا تزال مستمرة وتحتاج إلى تأكيد من خلال دراسات إضافية. من الضروري توسيع نطاق التجارب لتشمل أعداداً أكبر من المشاركين ومجموعات سكانية أكثر تنوعاً لضمان إمكانية تعميم النتائج على فئات مختلفة من الأشخاص وتحسين ملف السلامة للعلاج الجديد.