نيابة الجيزة تقتحم قضية مأساوية بتهمة قتل طفلين على يد والدهما المذيع في منطقة الطالبية بعد اتهامه لهما بالسرقة وإصابتهما بإصابات مميتة.

قررت النيابة العامة في محافظة ال جيزة ، يوم السبت الماضي، حبس مذيع ومدرب رياضة كمال أجسام لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب جريمة قتل طفليه داخل المنزل الأسري في منطقة الطالبية. تأتي هذه الخطوة القانونية عقب كشف تحقيقات موسعة عن ظروف وفاة الطفلين عبد الرحمن و عبد الله ، والتي ترتبط باتهام الأب لهما بالسرقه مما أدى إلى اعتداءات انتهت بالمأساة.

تفاصيل الواقعة المأساوية في المنزل

تكشف التحقيقات عن أن خلافات زوجية متكررة بين المتهم ووالدة الطفلين انتهت بمغادرة الزوجة الثانية للمنزل قبل أكثر من 7 أشهر، مما جعل الطفلين يبقان مع والدهما. وتشير المستندات إلى نشوب خلاف أسري حاد بين الأب ونجله الأكبر عبد الرحمن، البالغ من العمر 10 سنوات، أسفر عن اعتداء ضربه فيه أمام أخيه الأصغر عبد الله، 8 سنوات. وتسبب الضرب المباشر في اصطدام رأس الطفل الأكبر بحائط خرساني مما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي، وهو ما شكل نقطة التحول الأولى في أحداث الجريمة.

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الروايات الطبية وتناقضات الحادث

حاول الأب تفسير إصابات نجله الأكبر من خلال رواية تفيد بتعرض الطفل لحادث سير، وقام بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري. وظل الطفل عبد الرحمن مستقرًا في المستشفى لمدة 10 أيام كاملة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته الشديدة. غير أن الفحوصات الطبية الدقيقة أثارت شكوكًا قوية لدى التحقيق، حيث تبين وجود إصابات داخلية لا تتطابق مطلقًا مع طبيعة الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، مما دفع النيابة إلى فتح تحقيق جنائي شامل.

محاولة إخفاء الجثة ودفن في الصحراء

لم تتوقف المأساة عند وفاة الطفل الأكبر، حيث انتقلت الأحداث الدرامية إلى الطفل الأصغر عبد الله الذي تعرض لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء نفسه. وأكد التحقيق أن الأب قام بنقل جثمان الطفل المتوفي عبد الله إلى منطقة صحراوية تقع داخل مدينة 6 أكتوبر، وقام بدفنه هناك بشكل سري في محاولة يائسة لإخفاء ملابسات الوفاة الحقيقية وإبعاد الشبهات عن نفسه. وقد أدى هذا التصرف الغريب إلى تفاقم الحالة الجنائية التي يتهم بها الأب.

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التحقيقات الجارية واتهامات التعدي

تواصل جهات التحقيق في نيابة الجيزة استكمال عملياتها الميدانية والمخبرية لفحص جميع الأدلة المادية والتقارير الطبية الصادرة عن النيابة العامة. ويهدف الفريق التحقيقي إلى الوقوف على كافة ملابسات وفاة الطفلين، خاصة بعد اتهام الأب بالتعدي عليهما بالضرب داخل مسكن الأسرة في منطقة الطالبية. كما تقوم الجهات المختصة بفحص رواية الأب بشأن تعرض نجله الأكبر لحادث سير، وتدرس صحة ادعاءاته في ظل التضارب الكبير بين الرواية المقدمة والواقع الطبي.

المسار القانوني القادم للضحية

مع استمرار الحبس الوقائي للمتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تدرس النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على الأدلة المتوفرة. ويترقب الجميع نتائج الفحوصات الجنائية التي من شأنها تأكيد أو نفي شبهة القتل العمد، خاصة وأن النيابة قد قررت حبس الأب بناءً على اتهامه بقتل طفليه. وتظل التفاصيل الكاملة حول دوافع الاعتداء، ومكان دفن الجثامين، والأدلة المادية التي سيتم عرضها في جلسات الاستماع، هي المحور الأساسي للتحقيق المستقبلي.