نيابة إدارية تحقق في فيديو مساومة مسؤول تعليمي لولية أمر بقليوبية لتغيير نتيجة طالبة

تشهد محافظة القليوبية قضية إثارة للجدل بعد تداول فيديو يظهر مسؤولاً تعليمياً يطلب رشوة من ولية أمر لتغيير نجاح ابنتها. وقد فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً عاجلاً، وأوقف المحافظ المسؤول عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

فتحت النيابة الإدارية المصرية تحقيق ًا عاجلاً في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مسؤولي ال تعليم الإعدادي بمديرية التربية وال تعليم بمحافظة ال قليوبية ، أثناء مساومته لولية أمر طالبة مقابل تغيير نتيجة ابنتها من الرسوب إلى النجاح.

ويأتي هذا التحقيق بتوجيه من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد رصد المقطع من قبل مركز الإعلام والرصد بالهيئة. وقد تضمن المقطع، الذي أثار موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، ادعاءات تفيد بأن المسؤول طلب مبلغًا ماليًا من السيدة مقابل التلاعب بنتيجة الامتحان، كما ظهرت في الفيديو ألفاظ وسلوكيات غير لائقة تتنافى مع مقتضيات الوظيفة العامة.

وقد تولى الأستاذ ممدوح السيد، رئيس النيابة، الإشراف على التحقيقات، وأصدر قرارًا باستدعاء عدد من المسؤولين والمختصين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لسماع أقوالهم وجمع الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة. كما تتابع النيابة تنفيذ قرار محافظ القليوبية بإيقاف المسؤول الظاهر في المقطع عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، وصولًا إلى اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه منظومة التعليم في مصر تحديات كبيرة، حيث تنتشر ظاهرة التلاعب بالنتائج وابتزاز أولياء الأمور في بعض المناطق، مما دفع الحكومة إلى تشديد الرقابة على المدارس والامتحانات. ويطالب ناشطون في مجال التعليم بتفعيل آليات المراقبة الإلكترونية وتدريب المعلمين على النزاهة المهنية، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين. وقد أثار الفيديو المتداول حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث طالب الكثيرون بمحاكمة المتهمين علنًا، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تسيء للقطاع التعليمي بأكمله.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تتابع القضية عن كثب، مشيرًا إلى أن أي تلاعب في النتائج سيتم التعامل معه بحزم، وأن الوزارة تعمل على تطوير نظام الامتحانات ليكون أكثر شفافية. وفي سياق متصل، يواصل محافظ القليوبية متابعة الإجراءات الإدارية المتخذة بحق الموظف المذكور، معربًا عن رفضه التام لأي شكل من أشكال الفساد الإداري في القطاع التربوي. ومن المتوقع أن تصدر النيابة الإدارية بيانًا خلال الأيام القليلة المقبلة، يوضح النتائج الأولية للتحقيقات.

ويعتبر هذا الفيديو واحدًا من عدة فيديوهات تم تداولها مؤخرًا تكشف عن تجاوزات في العمل الإداري، مما دفع السلطات إلى تشكيل لجان تفتيشية مفاجئة في عدد من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه اللجان إلى رصد أي مخالفات وتقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة. وعلى الصعيد الاجتماعي، عبر العديد من أولياء الأمور عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بوجود خط ساخن للتبليغ عن أي محاولات ابتزاز أو تزوير في النتائج.

كما دعا خبراء التربية إلى تعزيز ثقافة النزاهة في المدارس منذ المراحل الأولى، وتدريب المعلمين على التعامل مع أولياء الأمور بشكل مهني. ويأتي هذا الحادث ليكشف عن فجوة كبيرة بين ما هو مفترض من المربين وما يمارسه البعض فعليًا، مما يستدعي مراجعة شاملة لأساليب اختيار الكوادر التعليمية والإدارية. وتظل القضية قيد التحقيق، في انتظار نتائج تُرضي الرأي العام وتعيد الثقة في النظام التعليمي





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