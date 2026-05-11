نيابة الإدارية تحل ضجة تحرش مُعلِم باللبنة والتحقيق مستمَّد ضد المتهم بقضايا تحرش بالفتيات

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُعلِم خبير بمدرسة ثانوية صناعية للبنات في البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس، على خلفية اعتياده التحرش اللفظي والجسدي بمجموعة من السيدات.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُعلِم خبير بمدرسة ثانوية صناعية للبنات في البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس، على خلفية اعتياده التحرش اللفظي والجسدي بمجموعة من الطالبات وبث الخوف والرعب في نفوسهن بتهديدهن بالرسوب، مستغلًا في ذلك سلطته المباشرة عليهن.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية بالرحمانية، قد تلقت بلاغ الإدارة التعليمية المختصة بشأن ما انتهت إليه اللجنة التي بادر بتشكيلها مدير المدرسة فور علمه بتعرض إحدى الطالبات للتحرش الجسدي من المتهم، والتي ضمت الأخصائيتين النفسية والاجتماعية، ووكيلتي شئون الطلبة والعاملين، وجميعهن من السيدات بهدف تهيئة بيئة آمنة تمكن الطالبة من الإدلاء بأقوالها عما تعرضت له





