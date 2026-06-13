نيسان صني 2017: خيار مستعمل اقتصادي يلقى رواجاً في السوق المصري

تستعرض المقالة مميزات نيسان صني 2017 من حيث الأداء، استهلاك الوقود، السعة الداخلية والسعر، وتوضح لماذا تُعَدُّ من أكثر السيارات المستعملة طلباً في مصر.

تُعَدُّ ال سيارات المستعملة من أكثر الفئات التي تشهد انتشاراً واسعاً في السوق المحلي المصري، حيث تتنوع بين النماذج الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة لتلبية مختلف الأذواق والميزانيات.

وقد لاحظ الخبراء أن الشريحة الأكبر من المشترين يفضّلون البحث عن سيارات ذات أسعار منخفضة كوسيلة لتقليل النفقات قبل اتخاذ خطوة شراء سيارة جديدة. وفي ظل هذا الاتجاه، ارتفعت أهمية منصات بيع السيارات المستعملة التي تقدم عروضاً جذابة تجعل المستهلكين يترددون على السيارات التي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب. من بين العديد من السيارات التي لفتت الأنظار على هذه المنصات، برزت نيسان صني موديل 2017 كخيار مميز بفضل مميزاته التقنية والاقتصادية.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولّد قوة تصل إلى 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. يتوفر للمستهلك خيارين في ناقل الحركة، إما أوتوماتيكي بأربع سرعات أو يدوي بخمس سرعات، ما يمنح السائق مرونة في اختيار نمط القيادة الأنسب له.

وتتميز أبعاد السيارة بطول 4425 مم وعرض 1695 مم وارتفاع 1500 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم تساعد على استقرار القيادة على مختلف الطرق. من الناحية العملية، تُعَدُّ نيسان صني 2017 سيارة عملية للغاية؛ حيث تبلغ سعة خزان الوقود 41 لتراً وتوفر مساحة تخزين داخلية واسعة تصل إلى 490 لتراً في الصندوق الخلفي، ما يجعلها ملائمة للعائلات ورجال الأعمال على حد سواء. وتتحقق كفاءة استهلاك الوقود بمتوسط 6.9 لتر لكل مئة كيلومتر، ما يساهم في تقليل تكلفة التشغيل اليومية.

وتتمتع السيارة بأداء مقبول في التسارع، حيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية. يتوفر لها جنوط قياس 15 بوصة للطرازات العليا و14 بوصة للطرازات الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع عن الأرض يقدر بـ 155 مم يحميها من مطبات الطريق. يُقدَّر متوسط سعر نيسان صني 2017 في السوق المحلي بحوالي 400 ألف جنيه، مع احتمال اختلاف السعر بحسب الحالة الفنية والعداد والملحقات المتوفرة، ما يجعلها خياراً جذاباً لمن يبحث عن التوازن بين الجودة والسعر





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