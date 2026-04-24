نيسان تكشف عن تيرانو PHEV الاختبارية في بكين.. عودة أسطورية بنظام هجين قوي

نيسان تثير الإعجاب بإطلاق نسخة تيرانو PHEV الاختبارية في معرض بكين للسيارات، مزودة بمحرك هجين قوي وتصميم مستقبلي وتقنيات متطورة.

كشفت شركة نيسان اليابانية عن طراز تيرانو PHEV الاختباري خلال فعاليات معرض بكين الدولي لل سيارات 'أوتو تشاينا 2026'، مما أثار اهتمامًا واسعًا في عالم ال سيارات .

هذه العودة ليست مجرد إحياء لاسم عريق، بل هي بمثابة إعلان عن تحدٍ تقني جديد تتبناه نيسان، حيث تعتمد السيارة على نظام هجين متطور يجمع بين قوة محرك الاحتراق الداخلي المزود بشاحن توربيني وكفاءة المحركات الكهربائية عالية الأداء. يمثل هذا التوجه استجابة لمتطلبات السوق المتزايدة نحو السيارات الصديقة للبيئة والتي توفر في الوقت ذاته أداءً قويًا وموثوقًا.

تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية نيسان الطموحة 'Re:Nissan'، التي تهدف إلى إعادة تعريف مستقبل صناعة السيارات وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. السيارة الجديدة لا تقتصر على كونها مجرد نموذج أولي، بل هي تجسيد لرؤية نيسان للمستقبل، حيث تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الجذاب والأداء المتميز.

تعتبر نيسان تيرانو الجديدة منافسًا قويًا في فئتها، حيث تقدم قوة إجمالية تصل إلى 402 حصان وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، مما يجعلها قادرة على مواجهة السيارات المنافسة مثل تويوتا برادو، التي كانت تعتبر لفترة طويلة السيارة الرائدة في هذه الفئة. تتميز السيارة بتصميمها الخارجي القوي والجذاب، الذي يعكس شخصيتها الرياضية والمتينة. تضم السيارة مجموعة واسعة من التجهيزات الداخلية المتطورة، التي توفر للركاب تجربة قيادة مريحة وآمنة.

تعتبر نيسان تيرانو PHEV الاختباري خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف نيسان في مجال الاستدامة والابتكار، وتعكس التزام الشركة بتقديم سيارات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم. تم بناء نيسان تيرانو الجديدة على منصة 'Ladder Frame' المتينة، وهي نفس القاعدة التي تستخدم في شاحنات البيك أب، مما يمنحها قدرة فائقة على التعامل مع مختلف التضاريس. هذه المنصة تعزز من قدرة السيارة على تسلق الجبال والمناورة في رمال الصحراء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمغامرين وعشاق الطرق الوعرة.

تستوحي السيارة الجديدة هويتها البصرية من طراز 'فرونتير برو' الذي أطلقته نيسان بالتعاون مع 'دونغج فينج'، مع إضافة لمسات عصرية ومستقبلية. تتميز السيارة بنظام تعليق هوائي نشط وتقنية 'e-4ORCE' للدفع الكلي الذكي، مما يوفر لها تحكمًا دقيقًا وثباتًا عاليًا في جميع الظروف. على الرغم من أن الكشف الأولي عن السيارة تم في الصين، إلا أن نيسان أكدت أن مشروع تيرانو هو مشروع عالمي بامتياز، وسيتم طرحه في الأسواق العالمية قريبًا.

تتميز السيارة بتصميم 'صندوقي' حاد وملامح مستقبلية، بما في ذلك إضاءة LED، وهيكل ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات. تعتمد السيارة على جنوط قوية بتصميم رياضي مزودة بإطارات للتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى درج للسقف مدعوم بشبكة علوية وعتبات جانبية تعزز من الطابع الخاص بالسيارة. هذه التجهيزات تجعل السيارة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف والتضاريس، وتوفر للركاب تجربة قيادة ممتعة ومريحة. تضم نيسان تيرانو الجديدة باقة كبيرة من التجهيزات الداخلية المتطورة، التي توفر للركاب تجربة قيادة مريحة وآمنة.

تتميز السيارة بشاشة تعمل باللمس عالية الدقة، ومنظومة وسائد هوائية متكاملة للحماية، بالإضافة إلى مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، وكاميرات المتابعة، ونظام رصد النقاط العمياء، ونظام تحديد المسار. هذه التجهيزات تعزز من مستوى السلامة والأمان في السيارة، وتساعد السائق على تجنب الحوادث. تتميز السيارة أيضًا بمقود حركة متعدد الوظائف، يتيح للسائق التحكم في مختلف وظائف السيارة بسهولة ويسر. تم تصميم المقصورة الداخلية للسيارة بعناية فائقة، باستخدام مواد عالية الجودة وتصميم مريح، مما يوفر للركاب تجربة قيادة ممتعة ومريحة.

تعتبر نيسان تيرانو الجديدة مثالًا على التزام نيسان بتقديم سيارات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم. تأتي السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان الخارجية والداخلية، مما يتيح للعملاء اختيار اللون الذي يناسب ذوقهم. تعتبر نيسان تيرانو الجديدة إضافة قيمة إلى مجموعة سيارات نيسان، وتعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستمر. من المتوقع أن تحقق السيارة نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية، وأن تصبح واحدة من السيارات الرائدة في فئتها





