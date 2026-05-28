نيسان إكس تيرا 2026: السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات في السوق السعودي

تستعد نيسان لإطلاق إكس تيرا 2026 في السوق السعودي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي وتجهيزات السلامة والتقنيات الحديثة. تتوفر السيارة عبر عدة فئات وتجهيزات مختلفة، مع أسعار تبدأ من 118.999 ريال سعودي.

تواصل نيسان إكس تيرا 2026 في السوق السعودي ، حيث تجمع بين التصميم الرياضي وتجهيزات السلامة والتقنيات الحديثة. تصل إكس تيرا 2026 إلى 430 حصانًا، مع مجموعة من التجهيزات الداخلية، بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، ونظام صوتي يصل إلى 8 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

يبلغ طول السيارة 4,900 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED. تتوفر نيسان إكس تيرا 2026 في السوق السعودي عبر عدة فئات وتجهيزات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من 118.999 ريال سعودي، بينما تصل الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 163.999 ريال سعودي





