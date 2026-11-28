يواجه نيس نظيره تروا في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، مع عودة الظهير الأيسر محمد عبد المنعم للملعب بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

يخوض نادي نيس مباراة رسمية مساء اليوم السبت في تمام العاشرة إلا الربع، حيث يستضيف نظيره نادي تروا ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. تأتي هذه المواجهة كخطوة مهمة لكل من الفريقين للتحرك نحو المراكز المتقدمة في الجدول أو لتجنب الهبوط.

ويحظى اللقاء باهتمام خاص من الجمهور المصري نظرا لعودة المدافع الوطني محمد عبد المنعم إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن تعافى تماماً من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب. ويأمل اللاعب في استعادة لياقته البدنية كاملة والمساهمة في دفاعات الفريق خلال هذا الموعد الحاسم.

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تفاصيل المواجهة والجدول الترتيبي

يدخل نادي نيس هذا اللقاء بعد خسارة مؤلمة وصعبة أمام العملاق باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، رغم تقديم أداء فنياً مميزاً استحق التقدير. يسعى فريق نيس الآن إلى تعويض هذه الخسارة الحسرة من خلال حصد النقاط الثلاث كاملة أمام تروا لتثبيت موقعه في صدارة منتصف الترتيب.

ويحتل نادي نيس حالياً المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، متحصناً برصيد سبعة عشر نقطة متجمعة. بينما يأتي نادي تروا في المركز الرابع عشر برصيد أحد عشر نقطة فقط، مما يعني أن المواجهة تنطوي على تساوي في الجدول الترتيبي رغم الفارق في عدد النقاط.

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مواقف الأطراف وأجواء المباراة

أكد أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس، جاهزية محمد عبد المنوع للمشاركة الفعالة أمام تروا، بعد أن تجاوز آثار الإصابة التي لحقت به خلال مباراة أنجيه قبل التوقف الدولي الأخير. وقد حرمته هذه الإصابة من خوض اللقاء الهام ضد باريس سان جيرمان وكذلك من معسكر منتخب مصر في مباراتي مالاوي خلال شهر نوفمبر المنصرم.

ويتوقع أن يتربع محمد عبد المنعم على جانب خط الدفاع إلى جانب كل من ندايشيمي وسيدو أليدو، في محاولة لترسيخ أركان الدفاع قبل انطلاق أحداث الشوط الأول. وتكتسب هذه المواجهة زخماً خاصاً من الجماهير المصرية التي تتابع عودة نجمها الوطني بعد فترة علاجية طويلة.

تأثيرات المباراة والمستقبل القريب

تعتبر هذه النتيجة مؤشراً مهماً لمسار موسم نيس الحالي، خاصة بعد الأداء الذي أظهره الفريق ضد باريس سان جيرمان سابقاً. ستساهم النقاط الثلاث في تقوية ثقة اللاعبين وتثبيت المركز السابع، الذي يعطيهم فرصاً أفضل في المنافسات القادمة.

أما بالنسبة لنادي تروا، فإن الفوز سيمنحهم دفعة كبيرة للابتعاد عن منطقة الخطر والمركز الرابع عشر، بينما الخسارة ستزيد من تعقيد أوضاعهم في الجدول الترتيبي وتضيف ضغوطاً إضافية على فريقهم.