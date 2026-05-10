نيك آدمز يزور مجمع الأديان بمصر القديمة ويشارك في فعالية WTTC

نيك آدمز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، قام بجولة في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث استعرض مع مفتشة الآثار بالمنطقة، القيمة التاريخية والدينية والأثرية لمجمع الأديان، وما يعكسه من تنوع حضاري وثقافي فريد تتميز به مصر. كما شارك في فعالية WTTC، حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت ملامح المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر، كما شارك في جلسة حوارية حول آفاق النمو الجديدة لقطاع السفر والسياحة العالمي.

قام نيك آدمز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، اليوم، بجولة في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة ، خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، التي استضافتها مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

مصر القديمة والفسطاط، حيث رحب به واصطحبه في جولة شملت زيارة الكنيسة المعلقة، إحدى أقدم وأشهر الكنائس القبطية في مصر، والتي شُيدت فوق حصن بابليون، بالإضافة إلى كنيسة مارجرجس التي تضم المغارة التي احتمت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر. وخلال الجولة، قدمت آمال لويس، مفتشة الآثار بالمنطقة، شرحاً لمبعوث الرئيس الأمريكي استعرضت خلاله القيمة التاريخية والدينية والأثرية لمجمع الأديان، وما يعكسه من تنوع حضاري وثقافي فريد تتميز به مصر.

وكان نيك آدمز قد شارك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في فعاليات الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)؛ حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت ملامح المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر، كما شارك في جلسة حوارية حول آفاق النمو الجديدة لقطاع السفر والسياحة العالمي





