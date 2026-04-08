نيوم يحقق فوزًا مثيرًا على اتحاد جدة في مباراة درامية بالدوري السعودي

في مباراة حماسية ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، فاز نيوم على اتحاد جدة بنتيجة 4-3 في لقاء شهد تقلبات مثيرة وأهدافًا متتالية. أحمد حجازي يشارك مع نيوم، ويوسف النصيري يسجل هدفين للاتحاد.

شهدت مدينة جدة مساء الأربعاء مباراة كروية حماسية ومثيرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، جمعت بين فريقي اتحاد جدة و نيوم . انتهت المباراة بفوز مثير ل نيوم بنتيجة 4-3، في لقاء شهد تقلبات درامية في الأداء وتسجيل ال أهداف . بدأ اللقاء بقوة من جانب نيوم ، حيث تمكن اللاعب لوتشيانو رودريجيز من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 3 و16، مما وضع الاتحاد في موقف صعب منذ البداية.

حاول الاتحاد العودة إلى المباراة بشتى الطرق، ونجح يوسف النصيري في تقليص الفارق بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و45، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل 2-2 وينهي الشوط الأول بهذه النتيجة المثيرة. المباراة لم تخلُ من الإثارة في الشوط الثاني، حيث شهدت تسجيل المزيد من الأهداف وتقلبات في الأداء. تمكن حسام عوار من إضافة الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 49، مما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة. لكن نيوم لم يستسلم، وتمكن مهند آل سعد من تعديل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 55، ليعيد المباراة إلى نقطة التكافؤ. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وتحديداً في الدقيقة 92، تمكن علاء آل حجى من تسجيل هدف قاتل لنيوم، ليمنح فريقه الفوز الثمين بنتيجة 4-3، ويحسم اللقاء في دراما كروية لا تُنسى.\شهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري أحمد حجازي أساسياً مع فريق نيوم، في مواجهة خاصة مع المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي عاد مؤخراً إلى صفوف الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة. وقدّم النصيري أداءً جيداً وسجل هدفين، لكن جهوده لم تكن كافية لتحقيق الفوز لفريقه. يعكس هذا اللقاء التنافسية الشديدة التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين، وظهور فرق مثل نيوم بمستوى عالٍ وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة. يضاف هذا الفوز إلى سلسلة العروض القوية التي يقدمها نيوم في الفترة الأخيرة، بعد فوزه السابق على الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الماضية. الفريق يواصل تقديم مستويات مميزة، ويطمح في تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة. بينما يسعى الاتحاد لتصحيح المسار والعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.\نتيجة المباراة أثرت بشكل مباشر على ترتيب الدوري، حيث تجمد رصيد فريق اتحاد جدة عند 45 نقطة، ليحتل المركز السادس في الترتيب العام. في المقابل، رفع فريق نيوم رصيده إلى 39 نقطة، ليصعد إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، وهو ما يعكس تطور مستوى الفريق وتحسّن نتائجه في الدوري. هذه المباراة تعتبر خير دليل على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن الفرق التي تعمل بجد وتتمتع بالروح القتالية يمكنها تحقيق الفوز على أي منافس. جماهير كرة القدم استمتعت بمباراة مثيرة ومليئة بالأحداث، وأظهرت مدى شعبية اللعبة في المملكة العربية السعودية. الاتحاد عليه أن يراجع حساباته ويعمل على تحسين الأداء في المباريات القادمة، بينما يواصل نيوم مسيرته الناجحة في الدوري، ويسعى لتحقيق المزيد من المفاجآت والإنجازات. اللقاء كان بمثابة عرض كروي رائع، وأكد على أهمية كرة القدم كلعبة تجمع الشعوب وتخلق لحظات لا تُنسى





الدوري السعودي اتحاد جدة نيوم كرة القدم أحمد حجازي يوسف النصيري أهداف

