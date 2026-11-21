مجلس مدينة نيويورك يراجع مشروع قانون يحظر سلق القشريات حية بدءا من 19 نوفمبر مع عقوبات تبدأ بإنذار وتصل لـ 100 دولار لتفادي معاناتها.

يعكس مشروع قانون جديد في نيويورك تصاعدا في الاهتمام العالمي بقضايا ال رفق بالحيوان من خلال حظر عملية سلق سرطان البحر وال قشريات البحرية الحية مباشرة في الماء المغلي لغرض الطهي. تم تقديم هذا الإجراء التشريعي الذي يستهدف حماية هذه الكائنات قبل استهلاكها، مما يبرز نقاشا أخلاقيا وعلميا متزايدا حول الطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع المأكولات البحرية.

آلية التشريع وتوقيت التنفيذ

تم تقديم مشروع القانون رسميا في 19 نوفمبر، وقد تم إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس مدينة نيويورك لمراجعته الدقيق. يتوقع أن يدخل هذا التشريع الحيز التنفيذ بعد 180 يوما من إقراره، شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.

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العقوبات المتدرجة للمخالفين

يتضمن المشروع نظام عقوبات تدريجي ومحددا للمخالفين للقانون، حيث تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذار في المرة الأولى دون فرض غرامة مالية. في حال تكرار المخالفة، قد تصل الغرامات إلى 100 دولار أمريكي، وذلك وفقا لما نقله موقع "theguardian" حول تفاصيل النص التشريعي المقترح.

جدل السلامة الغذائية مقابل الرفق بالحيوان

يستند مؤيدو الطريقة التقليدية للسلق إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، حيث يرون أن بعض أنواع القشريات قد تتعرض للتلف السريع بعد موتها. ويشير هؤلاء إلى احتمال نمو البكتيريا بسرعة، مما يجعل سرعة الطهي والتعامل السليم مع المنتجات البحرية أمرا مهما لحماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة.

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الدراسات العلمية والخبرات الدولية

في المقابل، تشير دراسات علمية إلى امتلاك القشريات أجهزة عصبية معقدة وقدرتها المحتملة على الشعور بالألم، وهو ما أثار تساؤلات أخلاقية بشأن سلقها وهي حية. دفعت هذه المخاوف عددا من الدول، من بينها سويسرا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، إلى تبني تشريعات أو قيود تتعلق بطريقة التعامل مع القشريات قبل طهيها.

التطورات الحديثة في إعداد المأكولات

في محاولة لتحقيق التوازن بين سلامة الغذاء والرفق بالحيوان، بدأت بعض المطاعم الحديثة في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي لإفقاد القشريات وعيها قبل الطهي، بدلا من وضعها مباشرة في الماء المغلي وهي حية. يقتصر الحظر في نيويورك على سلق القشريات وهي حية، ولا يشمل طرق تحضير المأكولات البحرية الأخرى، مما يسمح باستمرار الممارسات الآمنة والهادفة.