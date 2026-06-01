هاتف POCO X7 Pro: مراجعة شاملة لأداء المعالج الرائد Dimensity 8400-Ultra والمزايا الجديدة

نستعرض في هذا المقال أبرز مزايا هاتف POCO X7 Pro الجديد، مع التركيز على معالج MediaTek Dimensity 8400-Ultra الذي يقدم أداءً استثنائياً، وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 90 واط، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة في الكاميرا، إلى جانب نظام HyperOS 2.0.

سلسلة هواتف POCO الأكثر مبيعًا وبطلة ال أداء بلا منازع، طالما قدمت سلسلة X أجهزة ممتازة و أداء ً مذهلاً. وهذا الجيل الجديد ليس استثناءً، إذ يأتي بترقيات قوية شاملة.

ومن المؤكد أن هاتف POCO X7 Pro يرقى إلى مستوى التوقعات، ولكن ما الذي يميز هذه السلسلة الجديدة تحديدًا؟ يُعدّ معالج Dimensity 8400-Ultra، المصنّع بتقنية TSMC 4 نانومتر، معالجًا رائدًا، حيث حقق أكثر من 1.7 مليون نقطة في اختبار AnTuTu. وللمقارنة، حقق هاتف Samsung Galaxy S24+، الذي يبلغ سعره 650 دولارًا أمريكيًا والمزود بمعالج Exynos 2400، حوالي مليوني نقطة.

أما هاتف POCO X7 Pro، الذي قد يكون سعره أقل من نصف سعر المعالج الرائد، فيُقلّص الفجوة ويُقدّم تجربة استخدام تُضاهي الهواتف الرائدة، مُعيدًا بذلك تعريف توقعات المستخدمين. تتخلف الأجهزة المنافسة المزودة بمعالجات مثل Snapdragon 7+ Gen 3 (بنتيجة 1.3 مليون على AnTuTu) أو Snapdragon 7s Gen2 (بنتيجة 660 ألف على AnTuTu) بفارق كبير عن معالج Dimensity 8400-Ultra من حيث الأداء.

يضمن هذا المستوى من الأداء قدرة POCO X7 Pro على التعامل مع جميع المهام التي تُسند إليه - سواءً كانت ألعابًا أو تصويرًا أو بثًا مباشرًا أو تعدد مهام - بسلاسة تامة ودون أي تأخير. من أبرز التحسينات في هاتف POCO X7 Pro بطاريته، حيث يأتي ببطارية سعة 6000 مللي أمبير دون زيادة ملحوظة في حجم الهاتف.

بالإضافة إلى البطارية الأكبر حجماً، ستحصل على شحن فائق السرعة بقوة 90 واط، والذي يمكنه شحن البطارية التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير من 0 إلى 100% في حوالي 42 دقيقة. وهذا يجعلها أسرع من الهواتف الأخرى المزودة ببطاريات أصغر. إلى جانب التصوير، يتميز الهاتف بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تغييرات ذكية للخلفية وإزالة العناصر، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات تحرير عالية الجودة. يأتي الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2.0، مما يضمن تجربة مستخدم حديثة وسلسة.

يجمع POCO X7 Pro بين الأداء القوي للغاية والمعالج الرائد Dimensity 8400-Ultra، وبطارية ضخمة تدوم طويلاً مع شحن سريع، ومجموعة من ميزات الكاميرا الذكية التي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله خيارًا قويًا للغاية في فئته السعرية. يبدو أن POCO قد نجحت مرة أخرى في تقديم جهاز يعيد تعريف قيمة الأداء مقابل السعر، ويوفر تجربة استخدام شبه كاملة لا تختلف كثيرًا عن الهواتف الرائدة باهظة الثمن





