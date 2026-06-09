هافال جوليان ماكس 2027: مواصفات كاملة وأسعار في السوق السعودي

تستعرض هافال الصينية سيارتها جوليان ماكس 2027 في السوق السعودي، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة مزودة بمحرك تيربو 1.5 لتر ونظم أمان متطورة وتجهيزات ترفيهية محيطية، بسعر يبدأ من 82,800 ريال.

披露 avons ما تقدمه هافال الصينية للسوق السعودي من سيارات جديدة ومتنوعة، حيث تبرز النسخة جوليان ماكس 2027 ضمن فئة ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

تعتمد هذه السيارة على محرك بنزين تيربو مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 174 حصانًا وعزم دوران 275 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفعة أمامية ومعدل استهلاك وقود 18.5 كيلومترًا لكل لتر. كما تتوفر بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، والتكيف مع السرعة، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ، وحساسات الركن، وكاميرا 360 درجة.

من حيث التجهيزات، تضم شاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية 7 بوصات، ومقود متعدد الوظائف، ونظام تكييف ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي بستة سماعات، ووسائد هوائية. أما الأبعاد فتشمل طول 4.59 متر، وعرض 1.877 متر، وارتفاع 1.675 متر، وقاعدة عجلات 2.71 متر، مع عجلات ألمنيوم بقياس 19 بوصة. يبدأ سعر هافال جوليان ماكس 2027 في السعودية من 82,800 ريال سعودي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هافال جوليان ماكس 2027 السعودية SUV مدمجة محرك تيربو أنظمة أمان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فورثينج تي 5 موديل 2027 تجمع بين القوة والكفاءة في سوق السيارات المصريتستعرض المقالة سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 الجديدة في السوق المصري، مواصفاتها، أبعادها، محركها الهجين، أسعارها، وتجهيزاتها المتنوعة، مع تسليط الضوء على توجه السوق نحو السيارات الموفرة للطاقة.

Read more »

مواصفات وسعر ميني كانتري مان موديل 2027 في مصرتعرف على مواصفات وأسعار سيارة ميني كانتري مان موديل 2027 في السوق المصري، بمحرك تيربو بقوة 300 حصان وتصميم رياضي أنيق، مع وسائل أمان متطورة.

Read more »

لادا نيفا 2027 الكروس أوفر تظهر لأول مرةكشفت شركة لادا عن طرازها الجديد لادا نيفا موديل 2027، وتنتمي نيفا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

Read more »

كيا سيلتوس موديل 2027: مميزات ومواصفاتكشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

Read more »

الرئيس التنفيذي لـ زملكاوي: 2027 سيكون عام إنهاء أزمات الزمالك والتطبيق يدعم موارد النادي المستدامةأكد عمرو عبد المحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق زملكاوي، أن عام 2027 سيكون عامًا لإنهاء العديد من الأزمات التي واجهت نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الت

Read more »

كيا تقدم سيلتوس 2027 المحدثة وهذا سعرها عالميًا| صوركشفت كيا الكورية الجنوبية عن النسخة الجديدة من سيلتوس موديل 2027، حيث تعزز من حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات...

Read more »