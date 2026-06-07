هالاند يثني على قوة المنتخب المغربي قبل المواجهة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

إيرلينج هالاند، قائد منتخب النرويج، أشاد بالمنتخب المغربي ووصفه بالمنتخب القوي، متطلعًا لمباراة صعبة ومفيدة قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يلتقي product惊في نيويورك ضمن الاستعدادات النهائية.

أشاد إيرلينج هالاند ، قائد منتخب النرويج ومهاجم مانشستر سيتي، بقوة المنتخب المغربي قبل المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبين في مدينة نيويورك الأمريكية مساء اليوم، ضمن استعداداتهما الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026 .

ويخوض المنتخبان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجهما الإيجابية في المباريات الودية الأخيرة، إذ حقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا على مدغشقر برباعية نظيفة، بينما تغلبت النرويج على السويد بنتيجة 3-1. وأكد هالاند أن مواجهة المغرب ستكون اختبارًا مهمًا لمنتخب بلاده قبل بداية مشواره في كأس العالم، مشيرًا إلى قوة أسود الأطلس والمستوى الذي قدموه خلال السنوات الماضية.

وقال هالاند في تصريحات عبر حسابه على سناب شات: هذه آخر مباراة ودية لنا قبل كأس العالم، والمغرب منتخب قوي للغاية، لذلك أتوقع مواجهة صعبة ومفيدة لنا قبل انطلاق البطولة. ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي





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كأس العالم 2026 المنتخب المغربي منتخب النرويج إيرلينج هالاند المباريات الودية

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