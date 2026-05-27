هانا موراي تكشف: انخراطي في مجموعات "العلاج بالطاقة" أدى إلى انهيار نفسي ومصادفة اضطراب ثنائي القطب

الممثلة البريطانية هانا موراي تعترف بتجربة مؤلمة بعد انجذابها لمجموعات تنمية روحانية، أدت إلى دخولها المستشفى وتلقي تشخيص باضطراب ثنائي القطب، داعية إلى الحذر من الممارسات غير المدعومة علمياً.

في مقابلة حصرية مع إحدى الصحف البريطانية، كشفت الممثلة هانا مورayi، نجمة مسلسلي Game of Thrones وSkins، عن مأساة شخصية عميقة عاشتها قبل سنوات، حيث انخرطت في مجموعة تروج للعلاج بالطاقة والتنمية الروحية قبل أن تؤدي إلى انهيار نفسي شديد أدخلها المستشفى.

وفقًا لمذكراتها الجديدة، بدأت القصة عندما كانت موراي في فترة من الضغوط النفسية الكبيرة، فتعرفت على "معالجة بالطاقة" قدمت لها بعض الراحة الأولية، مما دفعها إلى التعمق أكثر في هذا العالم. مع الوقت، بدأت حالتها تتدهور؛ إذ كانت ترى إشارات ورموزًا في كل مكان، وتعاني من اضطرابات نوم شديدة، وتسارع في الأفكار والكلام، حتى وصلت إلى نقطة استدعت تدخلًا طبياً عاجلاً.

تم احتجازها في مستشفى متخصص لمدة 28 يوماً، حيث تلقّت تشخيصاً باضطراب ثنائي القطب، وهو تشخيص غيّر نظرتها تماماً للعديد من معتقداتها السابقة حول الصحة النفسية والعلاجات البديلة. تعكس تجربة موراي تحولاً من الثقة بالممارسات غير التقليدية إلى اعتراف صريح بخطورة بعض المجموعات التي تدمج عناصر نفسية مع روحانية دون ضوابط، وتسلط الضوء على أهمية التشخيص الطبي المهني في مواجهة الاضطرابات النفسية الخطيرة





