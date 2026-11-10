هانزي فليك يمنح لاعبي برشلونة غير المنتخبين راحة لمدة 5 أيام

قرر هانزي فليك منح لاعبي برشلونة غير المنضمين إلى منتخباتهم راحة لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي، قبل جدول مزدحم يبدأ بعد استئناف المنافسات.

قرر الألماني هانزي فليك ، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، منح لاعبيه غير المنضمين إلى منتخboats بلادهم فترة راحة لمدة 5 أيام، مستغلاً فترة التوقف الدولي. ويأتي القرار في ظل غياب عدد كبير من عناصر الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في هذه الفترة.

وقاد فليك المران الأخير للفريق يوم الثلاثاء، بمشاركة مجموعة محدودة من اللاعبين فقط، قبل أن يمنحهم راحة حتى يوم الاثنين المقبل. ويُعد هذا التدريب آخر وحدة تدريبية يشارك فيها اللاعبون قبل بدء فترة الإجازة.

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جدول الراحة والتدريبات داخل برشلونة

يمنح هانزي فليك لاعبي برشلونة راحة حتى يوم الاثنين المقبل، مع إجازة كاملة لجميع اللاعبين يوم الأربعاء. يعني ذلك أن الفريق لن يتدرب بشكل جماعي خلال يومي الاثنين والأربعاء.

أما يوم الخميس، فيقتصر الحضور على المصابين واللاعبين الراغبين في التواجد بمقر التدريبات. ولم يُلزم النادي أي لاعب بالحضور، إذ يبقى التواجد في مقر التدريبات اختيارياً بالكامل.

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وتوضح هذه الترتيبات أن فليك يعتمد على مزيج من الراحة الكاملة والتدريب الاختياري، بدلاً من برنامج تدريبي موحد لكل عناصر الفريق خلال فترة التوقف.

أهداف فليك من استغلال التوقف الدولي

يستغل هانزي فليك فترة التوقف الدولي لمنح لاعبيه فرصة للراحة قبل جدول مزدحم ينتظر برشلونة عقب استئناف المنافسات. فالفريق سيخوض خلال هذه الفترة سلسلة من المباريات المتتالية في عدة بطولات.

ويرتبط القرار بغياب عدد كبير من لاعبي برشلونة الذين تم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم، وهو ما جعل الجهاز الفني يركز على اللاعبين المتاحين فقط خلال التدريبات الأخيرة. ولم تتطرق المعطيات المتوفرة إلى تفاصيل إضافية حول تقييم فليك لحالة كل لاعب.

ويمنح هذا التوقيت اللاعبين غير المنتخبين وقتاً للتعافي بعيداً عن ضغط التدريبات الجماعية، وهو ما يتيح للجهاز الفني الاعتماد على الجاهزية البدنية للعناصر الأساسية عند العودة إلى المنافسات.

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مباريات برشلونة المقبلة قبل عطلة أعياد الميلاد

يخوض برشلونة قبل عطلة أعياد الميلاد سلسلة من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا. وتمثل هذه الفترة اختباراً مباشراً لعمق تشكيلة الفريق بعد العودة من التوقف الدولي.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع فياريال وديبورتيفو وأتلتيكو وسيلتا فيغو وريال سوسيداد ومالاغا. أما في دوري أبطال أوروبا، فسيواجه الفريق مانشستر سيتي وصباح.

وفي كأس ملك إسبانيا، سيخوض برشلونة مباراة أمام منافس لم تتحدد هويته بعد، وهو ما يعني أن جدول الفريق في هذه البطولة سيتضح لاحقاً. وبين هذه المواجهات، تبقى فترة الراحة التي منحها فليك لاعبيه عاملاً أساسياً في تهيئة الفريق لمرحلة مزدحمة تتطلب استعداداً بدنياً ونفسياً عالياً.