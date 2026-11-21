رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية يرى أن انخفاض أسعار الذهب فرصة للادخار طويل المدى عبر المشغولات الذهبية.

قال هاني ميلاد ، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات ب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن تجار الذهب ليسوا سعداء بارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، وإنهم يحققون مكاسب أكبر عند انخفاضها. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

وخلال الحوار وجه ميلاد نصيحة مباشرة باقتناء المشغولات الذهبية في الوقت الحالي، مستندًا إلى أن الأسعار المنخفضة تمثل فرصة مناسبة للشراء والادخار، بحسب ما ورد في تصريحاته.

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موقف تجار الذهب من تقلبات أسعار الذهب في مصر

أوضح هاني ميلاد أن تجار الذهب لا يتحقق لهم الرضا عند ارتفاع الأسعار، إذ تتراجع حركة البيع والشراء مقارنة بالفترات التي تنخفض فيها الأسعار. وأكد أن المكسب الحقيقي للشعبة يرتبط بالقيمة المضافة التي تصاحب سعر الذهب وليس بارتفاع السعر نفسه.

وأشار ميلاد إلى أن الذهب عندما يصبح أرخص يحدث رواج أكبر في السوق، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة حالة شرائية جيدة. كما رأى أن العوامل التي تضغط على سعر الذهب يصعب أن تستمر لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تتغير هذه المؤثرات بما يحدث توازنات جديدة في الأسعار.

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نصيحة باقتناء المشغولات الذهبية في ظل الانخفاض

دعا هاني ميلاد المواطنين إلى اقتناء المشغولات الذهبية في ظل انخفاض الأسعار الحالي، موضحًا أن سعر الجرام هو العامل الذي يزيد في النهاية، سواء كان الذهب في صورة مشغولات أو في صورة سبيكة.

وذكر ميلاد أن الأسعار سجلت النسب المئوية نفسها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن النسب متطابقة بين أنواع الذهب المختلفة. وأضاف أن الوعي لدى الناس يتجه اليوم نحو الاستثمار طويل المدى، وهو ما يدفعهم إلى إعادة التفكير في المشغولات الذهبية كوسيلة للادخار لفترات طويلة.

وأشار إلى أن معدلات الشراء زادت خلال الأيام الماضية مع انخفاض الأسعار، لكنه لفت إلى أن التوجه قد يختلف مع استمرار الأسعار المغرية في الفترة الحالية.

الذهب وسيلة ادخار أساسية في الظروف الحالية

أكد هاني ميلاد أن الذهب يمثل الركيزة الأولى للادخار، مؤكدًا أنه يحتفظ بأمواله في الذهب، وأنه ينصح باقتنائه في الظروف الاقتصادية الراهنة. وجاءت هذه التصريحات ضمن حديثه في برنامج على مسئوليتي عن توجهات الشراء وأسعار الذهب في السوق المصرية.