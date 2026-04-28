هبة عبد الغني تعبر عن غضبها من تراجع الأهلي وتصفه بـ'المسخرة' بعد الهزيمة أمام بيراميدز

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن غضبها الشديد من الأوضاع الحالية داخل النادي الأهلي عقب خسارته أمام بيراميدز، حيث وصفته بـ'المسخرة' ودعت إلى مراجعة الأوضاع. وتأتي تصريحاتها في ظل موجة انتقادات واسعة من جماهير الأهلي، وسط تراجع ملحوظ في مستواه التنافسي.

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن غضبها الشديد من الأوضاع الحالية داخل النادي الأهلي ، وذلك عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها على منصة “إكس”: “مش عايزة أشوف لوجو النادي تاني.. النادي بقى مسخرة من زمان”. وأضافت: “أنا ست أعصابي لا تتحمل هذا العبث، كان في نادي اسمه النادي الأهلي قبل البيزنس والمصالح والمحسوبية والعبث.. كان نادي عظيم”.

وتأتي تصريحات الفنانة ضمن موجة واسعة من الانتقادات والغضب بين جماهير الأهلي وعدد من الشخصيات العامة، بعد الأداء والنتيجة التي وصفها كثيرون بأنها لا تليق بتاريخ النادي، وسط مطالب بضرورة مراجعة الأوضاع وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة. وتُظهر النتائج الأخيرة للنادي الأهلي تراجعًا ملحوظًا في مستواه التنافسي، حيث حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز، خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث، مما يثير تساؤلات حول قدرته على المنافسة في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه النتائج في ظل أزمة داخلية يشهدها النادي، حيث تتزايد المطالبات بإجراء تغييرات جذرية في الإدارة الفنية والإدارية، خاصة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الفريق في المباريات الأخيرة. من جانب آخر، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

وتعد هذه المباراة من أهم المواجهات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الفريقين على صدارة الدوري. ومع استمرار الأزمات الداخلية في الأهلي، يتوقع الكثيرون أن تكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريق وتقديره على استعادة مكانته بين فرق الصدارة. وفي هذا السياق، دعت هبة عبد الغني، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ النادي من هذا التراجع، مشددة على أن الوقت قد حان لوقف العبث والمحسوبية التي تضر بمستقبل الأهلي





