هبط سعر الدولار الأمريكي في مصر لدون الـ50 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضي بالتزامن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 2026.

هبط سعر الدولار الأمريكي في مصر لدون الـ50 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضي بالتزامن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 2026.

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر. سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-6-2026 هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 50.08 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع. نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل إلي: 49.90 جنيه للشراء. 50 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، إتش إس بي سى HSBC، ميدبنك والبنك الأهلي المصري لنحو: 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي، لنحو: 49.86 جنيه للشراء. 49.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول والبركة ليبلغ: 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو: 49.82 جنيه للشراء. 49.92 جنيه للبيع. انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، أبوظبي التجاري والكويت الوطني لنحو: 49.80 جنيه للشراء. 49.90 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو: 49.77 جنيه للشراء. 49.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو: 49.86 جنيه للشراء. 49.99 جنيه للبيع. الجنيه يتعافي والدولار يتراجع في مصر .. تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم. متوسط سعر الدولار اليوم 49.91 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 50.18 جنيه. أقل سعر لبيع الدولار اليوم 49.87 جنيه





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سعر الدولار جنيه مصري هبوط اقتصاد حرب أمريكية إسرائيلية

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