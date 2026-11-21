انخفاض كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 تراجعًا بمقدار 215 جنيهًا للبيع.

شهد سوق الذهب في مصر، يوم السبت 21 نوفمبر 2026 ، موجة انخفاض حادة وشاملة طالت كافة الأعيرة المعدنية المتداولة في محلات ال صاغة. جاء هذا الهبوط بالتزامن مع تقلبات السوق المحلية التي شملت عياري 18 و21 و24، بالإضافة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، مما أثر بشكل مباشر على قيمتها السوقية لحظة البيع والشراء. وقد سجلت الأسعار انخفاضًا ملموسًا مقارنة بمستوياتها التي كانت مسجلة في تعاملات أمس الجمعة 20 نوفمبر 2026 ، لتبدأ يوم السبت بتراجعات واضحة في قائمة الأسعار المعتمدة لدى السوق.

أسعار الذهب عيار 18 وشامله التراجع

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، نحو 4680 جنيهًا مصريًا في سعر البيع، بينما بلغ سعر الشراء 4635 جنيهًا مصريًا. وبالمقارنة مع أسعار يوم الجمعة الماضي، حيث كان سعر البيع 4865 جنيهًا وسعر الشراء 4830 جنيهًا، فإن الجرام فقد قيمته ليخسر 185 جنيهًا في سعر البيع، و195 جنيهًا في سعر الشراء. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد استمرار الزخم الهبوطي الذي تشهده أسعار الذهب محليًا، متزامنًا مع انخفاضات مماثلة في الأعيرة الأخرى، مما يجعل عيار 18 من أكثر العيائر تأثرًا بالنسب المئوية للهبوط في هذه الجلسة التجارية.

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تراجع عيار 21 والسبائك والعيار 24

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وشيوعًا في السوق المحلية، نحو 5460 جنيهًا مصريًا للبيع، و5410 جنيهات مصرية للشراء خلال تعاملات اليوم السبت. وقد سجل عيار 21 تراجعًا حادًا، حيث فقد 215 جنيهًا في سعر البيع و225 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بأسعار الجمعة السابقة التي كانت 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء. وفيما يتعلق بعيار 24، سجل السعر نحو 6240 جنيهًا للبيع و6185 جنيهًا للشراء، مسجلاً هبوطًا بقيمة 245 جنيهًا في البيع و255 جنيهًا في الشراء، مقابل 6485 جنيهًا و6440 جنيهًا على التوالي أمس. كما بلغ سعر عيار 14 نحو 3640 جنيهًا للبيع و3605 جنيهات للشراء، مقابل 3785 جنيهًا و3755 جنيهًا في الجمعة السابقة.

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الجنيه الذهب وسبائك الكيلو في السوق

سجل الجنيه الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، نحو 43680 جنيهًا مصريًا في سعر البيع، و43280 جنيهًا مصريًا في سعر الشراء. وقد تراجعت قيمة الجنيه الذهب بمقدار 1720 جنيهًا في سعر البيع، و1800 جنيه في سعر الشراء مقارنة بأسعار أمس الجمعة التي كانت 45400 جنيه و45080 جنيه على التوالي. أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهبية، فقد سجل سعر كيلو الذهب (عيار 24) نحو 6.24 مليون جنيه مصري في السوق المحلية، مما يعكس الانعكاس المباشر لانخفاض الأوزان الخفيفة على الأسعار الكلية للسبائك والمستثمريين الذين يتعاملون بهذه الكمية الكبيرة.

توقعات المستثمرين والمتابعين للسوق

يعكس هذا الهبوط الواضح في جميع شرائح السوق، من عيار 14 الخفيف إلى عيار 24 الثقيل والسبائك، اتجاهًا عامًا نحو التبريد أو التصحيح في أسعار الذهب خلال هذه الأيام. ويلاحظ المتابعون أن التراجع يشمل الفجوة بين سعر البيع والشراء بشكل متساوٍ تقريبًا، مما يشير إلى أن العوامل المؤثرة تطال العرض والطلب بشكل متكافئ في هذه الفترة. ومع استمرار هذا التراجع، فإن المستثمرين يتابعون عن كثب أي تطورات محتملة قد تعيد التوازن أو تحدد اتجاه الأسعار في الأيام القادمة، في ظل هذه الأرقام التي تشير إلى خسائر فادحة لكل جرام متداول في السوق المصري اليوم.