انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بجميع الأعيرة، متأثرة بالسوق العالمية وقرارات الفائدة الأمريكية. تفاصيل الأسعار.

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث شهد المعدن الأصفر موجة هبوط شملت جميع الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تراجع الأسعار على الصعيدين العالمي والإقليمي.

تفاصيل انخفاض أسعار الذهب المحلي

واجه سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعاً بقيمة 27.29 جنيه، ليسجل حالياً 6343.16 جنيه للبيع مقابل 6323.16 جنيه للشراء، ويظل هذا العيار الأعلى درجة نقاوة في السوق المصرية. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً وشعبية بين المواطنين لشراء المشغولات، بمقدار 23.88 جنيه ليصل إلى 5550.26 جنيه للبيع و5530.26 جنيه للشراء. سجل الذهب عيار 18 انخفاضاً قدره 20.47 جنيه ليصل إلى 4757.37 جنيه للبيع مقابل 4737.37 جنيه للشراء، بينما هبط سعر عيار 14 بمقدار 15.93 جنيه ليصل إلى 3700.17 جنيه للبيع و3680.17 جنيه للشراء. وفيما يخص العملات الذهبية، انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 47614.24 جنيه للبيع مقابل 44242.08 جنيه للشراء، مع استمرار ترقب المستثمرين لتحركات السوق.

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تأثير سياسات الفيدرالية الأمريكية

يعود سبب هذا التراجع في الأسعار بشكل رئيسي إلى ترقب المستثمرين لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مما أثر بشكل مباشر على تحركات الذهب عالمياً. وسجلت الأونصة العالمية انخفاضاً بقيمة 17.39 دولار لتصل إلى 3588.09 دولار للبيع والشراء، متأثرة بحركة التداول في الأسواق الدولية وتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية في ظل احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

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استمرارية الرقابة على حركة الذهب

يستمر المتعاملون في السوق المصرية في متابعة تحركات الذهب بحذر شديد، باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها الجمهور للحفاظ على قيمة مدخراتهم ضد تقلبات العملات. وتؤكد الأرقام الأخيرة أن الهبوط الشامل للأعيرة يختلف من حيث المبلغ لكنه يظل متسابقاً في الاتجاه التصاعدي للخفض، مما يخلق حالة من الترقب حول المستقبل القريب للأسعار. ولا يزال عيار 18 يحظى بإقبال من جانب شريحة من المستهلكين بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21، بينما يظل عيار 21 الأكثر طلباً بشكل عام. وتظل هذه المعدلات سارية وفقاً لأحدث تحديثات الأسعار المعلنة من الأسواق المحلية والدولية.