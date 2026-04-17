هبوط حاد في أسعار النفط.. برنت وغرب تكساس يسجلان خسائر مزدوجة

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، حيث سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط خسائر مزدوجة في جلسات التداول الأخيرة. يعود هذا الهبوط إلى تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك مفاوضات الولايات المتحدة وإيران التي تؤثر على حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التراجع القوي، مع تسجيل عقود خام برنت تسليم يونيو 2026 انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10.65%، لتصل إلى 88.80 دولارًا للبرميل. هذا الهبوط جاء ضمن نطاق تداول يومي واسع تراوح بين 86.10 و98.96 دولارًا، مما يعكس حدة التقلبات التي تشهدها السوق. ويتسع نطاق التداول على مدار 52 أسبوعًا بين 58.50 و119.50 دولارًا، وهو ما يؤكد أن أسعار النفط تعيش مرحلة من التذبذب الحاد، مدفوعة بتغيرات مستمرة في موازين العرض والطلب العالمي.

على صعيد آخر، سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 2026 انخفاضًا بنسبة 12.40%، لتسجل 82.95 دولارًا للبرميل. وجاء هذا التراجع تحت ضغط موجة بيع قوية في أسواق الطاقة. وقد تحرك الخام الأمريكي في نطاق يومي بين 80.59 و94.03 دولارًا، بينما تراوح نطاقه السنوي بين 54.98 و117.63 دولارًا، مما يعكس اتساع دائرة التقلبات التي تضرب السوق.

تتداخل في هذه التحركات عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تؤثر على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. هذه العوامل مجتمعة تجعل السوق أكثر حساسية لأي تطورات مفاجئة، مما يعزز من حدة التقلبات خلال جلسات التداول. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في حالتها المتقلبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية. ويبقى السوق مرهونًا بمدى استقرار الطلب العالمي وتطورات المشهد الجيوسياسي، مما يجعل أي توقعات طويلة الأجل محفوفة بعدم اليقين. إن الانفتاح المتوقع لمضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والذي يرتبط بمسار المفاوضات، قد يساهم في استقرار نسبي للأسعار، ولكنه في الوقت ذاته لا يلغي احتمالية حدوث مفاجآت قد تعاكس هذا الاتجاه. إن التوازن الهش بين قوى العرض والطلب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، يرسم مشهدًا معقدًا لأسعار النفط في الأشهر القادمة، مع إمكانية حدوث ارتدادات مفاجئة سواء بالارتفاع أو الانخفاض حسب تطورات الأحداث





