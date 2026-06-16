هبوط حاد في أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

تراجع ملحوظ في أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، مع تسجيل الدينار الكويتي أعلى قيمة عالمية وانخفاض الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون 14 جنيهًا في مستهل تعاملات 16 يونيو 2026

شهدت أسعار العملات العربية هبوطًا حادًا في ختام تعاملات يوم الإثنين الماضي، حيث سجل الدينار الكويتي ، الذي يُعتبر الأعلى قيمة عربيًا وعالميًا، انخفاضًا بقيمة 2.17 جنيه مصري.

كما تراجع سعarana الريال السعودي والدرهم الإماراتي ليستقرا دون مستوى 14 جنيهًا للشراء والبيع. وفقًا لبيانات موقع "صدى البلد"، تسجل أسعار العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في البنك الأهلي آخر التحديثات. بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 159.39 جنيه وبيع 164.39 جنيه. وسجل الريال السعودي، الذي يُعد من أكثر العملات طلبًا في مصر خاصة في مواسم العمرة والحج، سعر شراء 13.38 جنيه وبيع 13.45 جنيه.

ووصل سعر شراء الدرهم الإماراتي إلى 13.70 جنيه وبيع 14.74 جنيه. كما بلغ سعر شراء الدينار البحريني 131.49 جنيه وبيع 133.87 جنيه، وسعر شراء الريال القطري 12.78 جنيه وبيع 13.84 جنيه. وسجل الدينار الأردني سعر شراء 70.22 جنيه وبيع 71.28 جنيه، بينما وصل سعر شراء الريال العماني إلى 128.87 جنيه وبيع 131.09 جنيه. ويعكس هذا التراجع تحركات السوق الناتجة عن عوامل اقتصادية متعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن العملات العربية تُصنف من بين الأغلى عالميًا، حيث يحتل الدينار الكويتي الصدارة على المستويين العربي والعالمي. أما الريال السعودي فيكتسب طلبًا مرتفعًا في السوق المصرية تزامنًا مع مواسم العمرة والحج، كما ويحتفظ الدرهم الإماراتي بموقع مميز بفضل الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في مصر، لعل أبرزها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي أُعلنت في 2024 بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، مما يعزز أنشطة الدرهم في التعاملات المالية والمصرفية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار العملات الجنيه المصري الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلةيشهد يوم الأربعاء 14 يناير 2026 جدولًا مزدحمًا من مباريات كرة القدم على المستويين العربي والعالمي

Read more »

تغيّر ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الأربعاء 14-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم الأربعاء 14-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي

Read more »

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الجمعة 16-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة 16-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 14-2-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 14-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة

Read more »

مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن برنامج أفلام دورته السادسة عشرةأعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام لدورته السادسة عشرة، والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026، وضم البرنامج 39 فيلمًا من إنتاج 14 دولة عربية.

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »