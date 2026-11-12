هبوط حاد في أسعار الذهب عيار 24 والجنيه الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس مع انخفاض عيار 24 والجنيه الذهب وتأثرها بأسعار الأونصة العالمية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين موجة من التراجع الملحوظ الذي شمل مختلف أعيرة الذهب المتداولة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار أربع وعشرين وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة نحو ستة آلاف وتسعمائة وتسعين جنيهًا مصريًا للبيع، مقابل ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا للشراء.

هذا الانخفاض في الأسعار جاء متزامنًا مع تراجع ملحوظ في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفضت لتسجل حوالي ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعين دولارًا وثماني وثمانين سنتًا، مقارنة بأسعار سابقة أعلى بكثير. وقد أدى هذا الهبوط العالمي إلى تأثير مباشر على الأسعار المحلية، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب ليقفز إلى ما يقارب ثمانية وأربعين ألفًا وتسعمائة واثنين وعشرين جنيهًا للبيع، وسبعة وأربعين ألفًا وثمسمائة وألفين جنيه للشراء.

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تفاصيل هبوط أسعار الذهب عيار ثمانية عشر

وبالنظر إلى أحدث التحديثات، فإن سعر جرام الذهب عيار ثماني عشرة سجل خمسة آلاف ومائتين وأربعين جنيهًا للبيع، وخمسة آلاف ومائتي وخمسة جنيهات للشراء، مسجلًا هبوطًا قدره تسعة وخمسون جنيهًا مقارنة بأسعار اليومين السابقين. ويلاحظ أن هذا التراجع يعود إلى تراجع سعر الأونصة العالمية من مستوى أربعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين دولارًا وثماني وثمانين سنتًا في التاسع من نوفمبر إلى المستوى الحالي، مما يعكس تقلبات قوية في السوق العالمية والمحلية على حد سواء.

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ومن الجدير بالذكر أن سعر دولار الصاغة قد ارتفع ليصل إلى أربعة وخمسين جنيهًا وستة وسبعين قرشًا، بينما انخفض سعر الدولار في البنوك المركزية إلى خمسة وثلاثين جنيهًا وخمسين قرشًا، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد لتحركات أسعار السبائك والمصنوعات الذهبية. وتواصل الأسواق المصرية مراقبة هذه التقلبات بعناية شديدة، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب المحلي بقوة بالعملة الأجنبية والاتجاهات العالمية، مما يجعل متابعة دقيقة للأسعار ضرورة ملحة للمستثمرين وأصحاب المتاجر على حد سواء في ظل هذه الأجواء المتقلبة من الهبوط في قيمتها الخام.