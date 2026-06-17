هبوط حاد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دون 50 جنيها في تعاملات اليوم

تقرير مفصل عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال 17 يونيو 2026، مع ذكر الأسعار التفصيلية والتأثيرات الاقتصادية المتوقعة.

شهد سوق الصرف في مصر تحولا ملحوظا خلال تعاملات يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مسجلا أدنى مستوى له دون حاجز الخمسين جنيها للبيع في العديد من البنوك.

وقد بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي 49.86 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والمالية على سوق الصرف. وقد تنوعت أسعار الدولار بين البنوك العاملة في مصر، مع تسجيل بنك الإمارات دبي أدنى سعر للشراء عند 49.77 جنيه، بينما كان أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي عند 50.08 جنيه. هذا التراجعcomes في إطار سياسات البنك المركزي لتعزيز استقرار سوق الصرف وتشجيع زيادة المعروض من العملة الأجنبية.

وقد أظهرت البيانات أن متوسط سعر الدولار اليوم بلغ 49.91 جنيه، مما يدل على بانخفاض طفيف في قيمة الدولار مقارنة بالأيام السابقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنا في مؤشرات الميزان التجاري والتحويلات المالية من الخارج، مما ساهم في تخفيف الضغط على سوق الصرف. ومن الجدير بالذكر أن البنوك المشاركة في بيان الأسعار تشمل كلا القطاعين العام والخاص، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك Commercial International Bank (CIB) وغيرها.

كما أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم خطط التنمية. وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن الاستمرار في هذا المنحى النزولي للدولار يعتمد على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسين الإيرادات من السياحة و قناة السويس. وقد شهدت الأسواق الموازية也是一个hik göstermelisiniz ولكن السعر الرسمي يبقى الأكثر انعكاسا للاتجاهات الاقتصادية. في الختام، فإن هبوط سعر الدولار دون الخمسين جنيه يمثل علامة إيجابية على تحسن الأوضاع النقدية في مصر، رغم التحدياتexternes التي لا تزال قائمة





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