هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الإثنين 15 يونيو 2026، حيث trade السعر تحت مستوى 52 جنيه في عمليات الشراء والبيع. وشهدت الأسعار تبايناً طفيفاً بين المؤسسات المصرفية، مع استقرار في نطاق 51.02 إلى 51.95 جنيه للشراء و51.12 إلى 52.05 جنيه للبيع. هذا التراجع جاء متزامناً مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

شهدت تعاملات الأسبوع الجاري هبوطاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيثtrade أداء السوق تراجعاً في مستويات الدولار تقريباً في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث حافظت الأسعار على Muller.

參加 في منطقة الـ52 جنيه، حيث أصبحت بعض البنوك تبيع الدولار بأقل من 52 جنيه بشكل واضح. جاء ذلك في تعاملات يوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفقاً لآخر التحديثات التي أعلنتها البنوك المصرية في القطاعين العام والخاص. وقد تزامن هذا التراجع مع ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث أعلن البنك المركزي أنه قد وصل إلى 39.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس تحسناً في أوضاع السوق النقدي.

تباينت أسعار الشراء والبيع للدولار بين البنوك المختلفة، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما سجل بنك إتش إس بي سي HSBC 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، أما بنك الأهلي الكويتي فسجل 51.12 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، سجل بنك الشركة المصرفية الدولية 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان ونكست 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وأخيراً، سجلت مجموعة من البنوك包括 بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة والبنك التجاري الدولي CIB نفس المستوى تقريباً بواقع 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع. هذا التراجع في سعر الدولار يعكس تزايد المعروض من العملة الصعبة في السوق المصري، خاصة مع inflows التحويلات من الخارج والاستثمارات الأجنبية، مما يدعم استقرار الجنيه المصري ويخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي





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