هجمات مسيرات حزب الله تكشف ثغرات الدفاع الإسرائيلي

تسببت هجمات مسيرات حزب الله في تعرض الدفاع الإسرائيلي لثغرات، مما سبب قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، يسيطر هدوء محذر على جنوب لبنان تزامناً مع مفاوضات واشنطن لوقف إطلاق النار.

تسببت هجمات مسيرات حزب الله في تعرض الدفاع الإسرائيلي ل ثغرات ، مما سبب قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار يعكس الثقة في ال اقتصاد الوطني .

وفي الوقت نفسه، يسيطر هدوء محذر على جنوب لبنان تزامناً مع مفاوضات واشنطن لوقف إطلاق النار. وذكر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليست سهلة، مشيرًا إلى أن طبيعة الملفات المطروحة وتعقيدات الصراع تجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا يحتاج إلى وقت طويل.

وأضاف أن أيًا من الطرفين لا يستطيع التراجع بسهولة عن مواقفه الأساسية، سواء تلك التي تنطلق من رؤية تعتبر نفسها صاحبة الهيمنة الدولية، أو إيران التي تتمسك بأيديولوجيتها السياسية وتسعى للحفاظ على صورتها الداخلية والإقليمية. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع القبول بما قد يُنظر إليه كإهانة للموقف الأمريكي أو تراجع عن فكرة الانتصار الكامل، لكنها في الوقت ذاته باتت تدرك أن طبيعة الحروب الحديثة غيرت مفهوم الحسم العسكري التقليدي، وهو ما دفع واشنطن إلى الاتجاه نحو مسار التفاوض بدلًا من التصعيد المفتوح.

وبالنسبة للملف النووي الإيراني، يعتبر أن من الصعب الحديث عن تسويات نهائية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وأمن الملاحة في المنطقة. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية، مع تأجيل بعض القضايا الأكثر تعقيدًا إلى مراحل لاحقة من التفاوض. وبالنسبة لطهران، ترى في السيطرة على مضيق هرمز وملف التفاوض حوله ورقة قوة أساسية يمكن استخدامها لتعزيز موقفها التفاوضي واستعادة توازنها الداخلي.

وأضاف أن القيادة الإيرانية تحتاج إلى تقديم صورة تؤكد قدرتها على الصمود وعدم تقديم تنازلات مجانية. في الوقت نفسه، تسببت هجمات مسيرات حزب الله في تعرض الدفاع الإسرائيلي لثغرات، مما سبب قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية





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حزب الله دفاع إسرائيلي ثغرات مفاوضات واشنطن اقتصاد الوطني

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