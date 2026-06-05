هجمات حزب الله تكشف ثغرات دفاعية إسرائيلية وتثير قلقًا عسكريًا متصاعدًا

تصاعدت هجمات حزب الله على مواقع إسرائيلية مكشوفة عن ثغرات في نظام الدفاع، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى مراجعة استراتيجياته وتعزيز إجراءات الأمن في المنطقة.

تستمر التداعيات الأمنية في المنطقة مع تصاعد حدة الهجمات التي يشنها حزب الله على مواقع إسرائيل ية، ما أبرزت من خلالها ثغرات ملحوظة في نظام الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية ال إسرائيل ية.

وقد أدت هذه الهجمات إلى تحريك جهاز المخابرات والقيادة العامة للقوات المسلحة الإسرائيلية إلى مراجعة استراتيجياتها الدفاعية وتفعيل إجراءات طارئة لتقوية خطوط الرصد والإنذار المبكر. وفي ظل هذه التوترات، أعربت قيادة الجيش الإسرائيلي عن قلقها المتصاعد حيال قدرة الجبهة المسلحة على اختراق الدفاعات وتوجيه ضربات دقيقة، ما يستدعي تعديل الخطط التدريبية وتعزيز التعاون مع حلفائها الإقليميين لضمان استقرار الوضع الأمني





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