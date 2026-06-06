هجمات مسيرات حزب الله تثير قلقًا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 6 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع أجواء شديدة الحرارة، خلال ساعات النهار، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد. ووصف مسيرة حزب الله التي قام بها ضد قوات الجيش الإسرائيلي بأنها هجمات مسيرات، وتكشف عن ثغرات الدفاع الإسرائيلي، مما يزيد من القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 6 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع أجواء شديدة الحرارة، خلال ساعات النهار، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن البلاد تشهد اليوم طقسا معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم المناطق، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تسود أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد. والعظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 و39 درجة، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 39 و41 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 41 و42 درجة، لتظل المناطق الجنوبية الأكثر حرارة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة واحدة ودرجتين فوق المعدلات الفعلية المسجلة في الظل، ما يجعل الشعور بالأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار. وحذَّرت الهيئة من نشاط الرياح على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، حيث قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، كما قد تصاحبها هبات قوية تتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر ببعض المناطق، خاصة في محافظات شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، مع إصدار تحديثات فورية في حال حدوث أي تغيرات على خرائط الطقس خلال الساعات المقبلة. ووصف مسيرة حزب الله التي قام بها ضد قوات الجيش الإسرائيلي بأنها هجمات مسيرات، وتكشف عن ثغرات الدفاع الإسرائيلي، مما يزيد من القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.





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حزب الله إسرائيل هجمات مسيرات دفاع إسرائيلي قلق داخل المؤسسة العسكرية

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