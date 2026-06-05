تغطية شاملة للهجمات التي نفذها حزب الله بالمسيرات على إسرائيل وتأثيرها على نظام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى آخر تطورات المفاوضات لوقف إliš النار في جنوب لبنان، وبرنامج تدريبي مصري جديد في مجال ترميم الآثار العربية، وارتفاع تحويلات المغتربين المصريين.

تستمر الهجمات التي ينفذها حزب الله باستخدام ال مسيرات في كشف نقاط الضعف في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، مما يزيد من القلق داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل.

هذه الهجمات، التي استهدفت مؤخراً مواقع عسكرية وبنى تحتية حيوية، سلطت الضوء على الثغرات التكنولوجية والتشغيلية في الدفاع الجوي، خاصة في مواجهة الأهداف ذات السرعات المنخفضة والارتفاعات المنخفضة. وتظهر التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات في اعتراض هذه المسيرات الصغيرة، مما دفع إلى مراجعة استراتيجيات الدفاع وزيادة Investments في أنظمة الدفاع الإلكتروني والرادارات المتطورة.

وفي وسط هذه التطورات، يسود هدوء حذر في جنوب لبنان، بالتزامن مع مفاوضات تجري في واشنطن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى ضمان استقرار المنطقة ومنع تصعيد أوسع. في الوقت نفسه، أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، عن عقد المستوى الثاني من البرنامج التدريبي "مدرسة أسس الترميم وقراءة وتوثيق وأرشفة النقوش العربية".

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المختصين في مجال ترميم وقراءة النقوش العربية التاريخية، خاصة في مشروع ترميم وتوثيق شواهد القبور في جبانة القاهرة الإسلامية ومتحف الفن الإسلامي. يستهدف البرنامج مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية، وأمناء المتاحف، وأخصائيي الترميم العاملين في منطقة القاهرة الكبرى، وسيُعقد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو في مجموعة الأمير قرقماس بجبانة المماليك.

وسيتم تقديم شهادات معتمدة للمشاركين بعد إتمام البرنامج، الذي يتضمن تدريباً عملياً ونظرياً على تقنيات الترميم وقراءة النقوش وأرشفة الوثائق التاريخية. ekonomially، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة المالية الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني ويظهر قدرة مصر على جذب التحويلات المالية رغم الظروف العالمية الصعبة. ويعتبر هذا الإنجاز مؤشراً إيجابياً على استقرار العملة المحلية وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد المحلي.

كما أن هذه التحويلات تلعب دوراً حيوياً في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل الواردات، مما يساهم في استقرار السوق المصري. وتواصل الحكومة المصرية تعزيز measurement لتحسين conditions للمغتربين وتشجيع استثماراتهم في مشاريع تنموية داخل الوطن





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