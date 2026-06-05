هجمات حزب الله تكشف ثغرات في الدفاع الإسرائيلي وتركيز على التنمية الزراعية المصرية

تغطية متعددة الجوانب تشمل استهداف حزب الله للدفاعات الجوية الإسرائيلية وتصاعد القلق العسكري في تل أبيب، بالإضافة إلى تقرير حكومي مصري حول إنجازات مركز البحوث الزراعية في_fields التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تسجيل تحويلات المغتربين المصريين record وعودتها على الاقتصاد الوطني.

كشف هجوم مؤخرا بطائرات مسيرة لميليشيات حزب الله عن ثغرات مهمة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ة، مما أثار قلقًا متصاعدًا داخل صفوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية .

جاء ذلك في وقت تسعى فيه تل أبيب لتعزيز قدراتها الرادارية والصاروخية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الأطراف الإقليمية. وعلى الصرح السياسي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ 34.9 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما وصفه بعلامة ثقة متجددة في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة.

في السياق نفسه، يسود هدوء حذر monotone جنوب لبنان بالتزامن مع مفاوضات جارية في واشنطن تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في ظل ترقب إقليمي ودولي لتطورات الموقف





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